По меньшей мере восемь погибших и 19 раненых в результате обстрела в Харькове

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок, погибли и 19 получили ранения во время взрывов в Холодной горе на западе украинского города.

«Сегодня днем обстрелы областного центра продолжились, в частности, в районе Холодной горы. Несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Салтовку», - сказал он, сообщает агентство «Униан».

Россия атакует несколько украинских городов с воздуха, включая Харьков, Мариуполь и Николаев. По данным агентства, в понедельник вечером Россия бомбила бы регион до 66 раз, поэтому украинские власти призвали граждан не приближаться к опасным объектам.

В других частях страны глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что три мирных жителя были убиты и восемь получили ранения в результате нескольких российских взрывов в Угледаре, Михаловце и Красногоровке.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

Так, в своем Telegram-канале он сообщил о двух раненых в Луганской области, в Бахмуте, а также удалось уточнить информацию еще о семи жертвах в Мариуполе, но точное количество жертв в городе и в Волновакье установить не удалось, как сообщил Кириленко.

С другой стороны, Вооруженные силы Украины в своем последнем докладе заверили, что российские войска пытаются завершить перегруппировку и передислокацию подразделений в Белгородской и Воронежской областях.

«Есть признаки того, что система ПВО укрепляется в Мелитопольском и Иловайском районах. Вполне вероятно, что в будущем противник попытается взять под контроль город Мариуполь, захватить Попасную и начать наступление в направлении Куражово, чтобы достичь административных границ Донецкой области», — заявили они.

Они также сообщили, что «вражеские войска продолжают частично блокировать город Харьков» и заявили, что в Донецке и Луганске украинские солдаты отбили «шесть вражеских атак, уничтожили четыре танка, пять бронемашин, двадцать шесть машин и восемь вражеских артиллерийских систем».

(С информацией от Europa Press)

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