Все страны, в которые можно путешествовать без перуанского паспорта

Если вы планируете выехать за пределы страны на несколько дней, одна из рекомендаций всем путешественникам заключается в том, что вам необходимо иметь под рукой все документы, которые вы не препятствуете вашей транзитной перевозке. К этому следует добавить проверку срока действия вашего удостоверения личности и паспорта, хотя власти находятся в разгаре пандемии COVID-19. представили ряд гибких возможностей, которые позволяют нам продолжать использовать их в течение определенного сезона.

Для тех, у кого отсутствует один из требований к документам для поездки, важно выполнить правильную процедуру. В случае национального документа, удостоверяющего личность, обратитесь в штаб-квартиру Reniec или выполните процедуру онлайн. С другой стороны, если вам нужно обновить свой паспорт, вы должны сделать это в иммиграционных офисах.

Могу ли я получить паспорт в аэропорту Хорхе Чавеса? Да, эта услуга предоставляется пассажирам, путешествующим по расписанию в течение 24 часов. Офис выдачи электронных паспортов расположен в зоне международных полетов, где иммиграционный персонал обслуживает 24 часа в сутки. Это помощь, чтобы вы не опоздали на рейс.

Не забудьте проверить: Пасха: сколько вам заплатят, если вы будете работать в четверг и Страстную пятницу?

Для тех, кто хочет отправиться в путешествие и не хочет проходить паспортный процесс, есть некоторые официальные направления, в которые вы можете попасть только с вашим удостоверением личности. Узнайте, что они для вас, чтобы спланировать свое приключение.

В КАКИЕ СТРАНЫ Я МОГУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ БЕЗ ПАСПОРТА?

Согласно официальной информации правительства Перу, в сфере туризма есть страны, в которые можно путешествовать только с вашим национальным удостоверением личности благодаря международным соглашениям, подписанным Перу.

В настоящее время есть 8 стран, в которых вы можете путешествовать:

- Боливия, Колумбия и Эквадор. Благодаря соглашениям Андского сообщества наций (CAN), которые позволяют путешествовать между Перу и этими странами без визы или паспорта.

[Для поездки в страны Андского сообщества вам нужна Андская миграционная карта (TAM), которая является миграционным и статистическим контрольным документом, обязательным для въезда и выезда с территории стран CAN. Вы получите этот документ при въезде в любую андскую страну, его необходимо взять с собой во время поездки и передать иммиграционным властям при выезде из страны].

- Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай. Благодаря двусторонним соглашениям, которые освобождают от использования паспорта в туристических поездках.

Внимательно относитесь к этим рекомендациям перед поездкой. Кредиты: аэропорт Хорхе Чавес Тикток.

ВНИМАНИЕ! Помните, что во время путешествия несовершеннолетнего ребенка или подростка необходимо иметь разрешение на поездку для несовершеннолетних.

КАК ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ?

Каковы требования? Вам нужно иметь удостоверение личности в хорошем состоянии и без избирательных штрафов. Если это случай утери или кражи документа, необходимо предоставить аффидевит. Вы должны выбрать эту опцию, если хотите провести процедуру лично или через центры MAC.

ШАГ ЗА ШАГОМ, КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ СЛЕДОВАТЬ

1. Проверьте доступные даты: войдите в систему онлайн-записи на собеседование и выберите опцию «Посмотреть ближайшие доступные даты». Здесь вы можете ознакомиться со списком мест по всей стране и доступными датами для записи на собеседование.

2. Плата за право выдачи паспорта составляет S/ 98,60. Вы можете оплатить его через Pagalo.pe с кодом 01810. Также любым агентством Banco de la Nación или агентом Multired.

3. Запишитесь на прием: войдите в систему онлайн-записи на собеседование, чтобы записаться на собеседование. Вы должны ввести свои личные данные или данные члена семьи или друга, который собирается обрабатывать паспорт, номер квитанции, проверочный код и дату оплаты, указанные в ваучере. Необходимо выбрать миграционный отдел, в котором вы хотите получить паспорт, выбрать дату и время, доступные для записи на собеседование.

4. Идите на прием: придумайте удостоверение личности и квитанцию об оплате. Он должен показать запись встречи или скриншот, который нужно сделать быстрее. Процедура проводится очно, так как вы должны подтвердить свою личность и сфотографироваться для паспорта.

5. Фотосъемка: вас сфотографируют для паспорта. Это соответствует международным стандартам биометрической идентификации.

6. Забрать из паспорта: доставка происходит в тот же день встречи после выполнения всех требований. Если по какой-либо причине вы не можете получить свой паспорт, у вас есть 60 дней для этого в штаб-квартире, где проводилась процедура. Если паспорт не будет получен в течение этого срока, он будет уничтожен, и вам нужно будет оформить новый.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ