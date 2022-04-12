«Alianza Lima находится не в лучшем положении, но всегда будет очень тяжело», - сказал президент Colo Colo

Альянса Лима сыграет с Коло Коло во второй день группового этапа Кубка Либертадорес 2022 года. По этой причине президент «Cacique» проанализировал «белых» перед конфронтацией в Чили в среду.

«Вместо того, чтобы избегать игры с «Альянсой Лимой», нам кажется, что это очень хорошо, потому что у нее всегда есть история и важный уровень. Мы знаем, что сейчас не лучшее время, но всегда будет очень тяжело. Это самый популярный клуб в Перу », — сказал Эдмундо Вальядарес в беседе с RPP.

Менеджер также сослался на презент чилийской команды. «Мы вышли на хороший уровень, спортивная работа приносит свои плоды. Хорошо, что мы приехали в Бразилию, мы приехали в свое время. Мы будем стремиться к победе и оставлять очки в нашем доме. Нам нужна эта победа и в сумме до трех, чтобы закрепиться в группе».

Наконец, он остановился на взаимоотношениях между обоими клубами. «Дружба была налажена с Альянсой Лимой после трагической аварии, в которой он пострадал. Для нас Alianza — единственная институциональная дружба, которую поддерживает Коло Коло. Она поддерживается и растет».

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

ХАЛАГОС ДЛЯ «ГАБИ»

Габриэль Коста — одна из фигур клуба, возглавляемого Густаво Кинтеросом. Он сыграл одиннадцать матчей в течение сезона, в которых забил четыре гола, в том числе дубль и гол со штрафного в ворота «Юниона» Ла-Калера.

«Габриэль Коста — очень важная вещь для нас. Со стороны спортивного менеджмента мы всегда видим перуанский рынок, но на данный момент наша команда уже является основой 2022 года», - сказал Вальядарес в адрес члена «биколора».

Кроме того, он заявил, что не получал предложений от других команд на перуанского вингера. «Мы не получали никаких предложений для Gabriel Costa. Если мы их получим, мы обсудим это с игроком, который ищет лучшее для заведения и для него».

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

АЛЬЯНСА ЛИМА VS. КОЛО-КОЛО

Сегодня утром Алианса Лима отправилась в Чили. Команда Карлоса Бустоса встретится с Коло Коло в следующую среду, 13 апреля, в 17:00 (перуанское время) на стадионе «Монументаль». Действующий чемпион Лиги 1 тренировался сегодня днем, а завтра завершит свой второй рабочий день до признания спортивного комплекса.

Аргентинец из соседней страны проанализировал своего соперника для канала клуба. «Коло Коло — важная команда, которая хорошо выступает на местном турнире и отлично выступила в Форталезе в своем первом матче за Кубок Либертадорес. В нем есть игроки с большой динамикой, неуравновешенными, и это делает игру хорошей».

Как туда попадают оба клуба? «Синие белые» происходят от победы над Университетом Technica de Cajamarca 1-0 с обоими из Эрнана Баркоса, в то время как «Популярный» упал 2-1 во время его визита в Универсидад Эспаньола.

Перуанская команда обязана добавить, чтобы не отрываться от первых мест, поскольку они проиграли в своем дебюте с Ривер Плейт, который является лидером группы F с «чилийцами», который удивил Форталезу в Бразилии.

Они никогда не встречались в официальном матче, а только в товарищеских матчах. Последний раз они пересекались в 2018 году, и Альянса Лима упала со счетом 3:1 до Коло Коло. Голы забили Хорхе Вальдивия, Карлос Вильянуэва и Октавио Риверо. Алехандро Хоберг получил скидку.

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