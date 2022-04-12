Примерно через год после аварии на 12-й линии Шейнбаум признал трудности в реабилитации

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум признала во вторник, 12 апреля, что восстановительные работы 12-й линии метро продвигаются медленно, потому что каждая из просечек на повышенных участках имеет особые характеристики, однако она указала, что системы опалубки уже в строительстве в цехах и объявили, что в ближайшие месяцы они смогут ускорить работы.

На пресс-конференции из дворца мэрии президент ответила на вопрос гражданина о том, когда снова будет запущена «Золотая линия», и пояснила, что проект реабилитации руководителей столкнулся с трудностями, но ее администрация уверена, что они смогут выполнить обещание перезапустить сервис до конца 2022 года.

Пару недель назад президент заявила, что все причастные стремятся уложиться в установленный срок, чтобы процессы начали ускоряться, не пренебрегая строительством, и она пообещала, что столичные власти будут каждую неделю отчитываться о ходе работ.

По данным властей коллективной транспортной системы метрополитена, с 11 апреля проводятся работы по удалению частей и сносу участка «сдвоенной секции».

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Что касается нулевого участка, то в настоящее время ведутся работы по восстановлению и усилению сейсмических головок и упоров, гидрокостюмов и изготовлению трех ловушек. Планируется начать в середине апреля с производства таблеток и иметь первый замок заземления в полевых условиях.

Кроме того, планируется установить 10-тонные ловушки, чтобы позже добавить три дополнительные вертикальные диафрагмы и четыре горизонтальные диафрагмы.

В недавнем докладе отмечается, что 78 из 152 колонн эксплуатируются с углеродным волокном, в то время как процесс впрыскивания экспансивного бетона между стальной облицовкой и колонной продолжается.

Также было завершено анкерное крепление для облицовки колонн, что будет представлять увеличение прочности конструкции колонн на 40% и на 50% в работе.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

В последние дни директор метро Гильермо Кальдерон пояснил, что 4,5 из 11,9 км существующих дорог будут заменены; то есть участок от станций Atlalilco до Парке-де-лос-Венадос.

Работы заключаются в восстановлении основания, поэтому необходимо будет снять около 18 погонных километров рельсов, из которых состоят два пути, 20 тысяч тонн деградированного балласта, изменение семи кривых и других материалов, таких как десятки шпал.

Что касается ограничений на дорогах, то представлено сокращение полос в районе Авенида Тлауак. На участке Авенида 11 и Калле Эль-Виго отклонения будут проходить на улице Пеньискола и на самой Авениде 11 в направлении Поньенте-а-Ориенте.

В следующий вторник, 3 мая, исполнится год с момента обрушения участка так называемой золотой линии, в результате которого погибли 26 человек, пропали без вести и 80 получили ранения.

2022 год станет годом трудностей для властей метрополитена, поскольку в следующем месяце начнутся работы по вмешательству на линии 1, которая включает в себя техническое обслуживание строительных работ и обновление системы путей и электроприборов. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы не повлиять на работу поездов и обслуживание пользователей.

После завершения подготовительного этапа будет проведено крупное вмешательство, которое, по прогнозам, пройдет в два этапа: от Пантитлана до Сальто-дель-Агуа на первом этапе, который начнется во второй половине этого года, и после Бальдераса до Обсерватории в январе 2023 года.

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