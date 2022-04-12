Исследование связало покупку криптовалют с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией

Опрос, разработанный группой исследователей из Университета Квинсленда и Маккуори, Австралия, направлен на изучение возможной корреляции определенных черт личности, известных как «темные тетрады», и инвестициями в биткойны.

С момента своего появления на рынке в 2009 году Биткойн выделялся как квинтэссенция криптовалюты, хотя сегодня было разработано так много, что их все практически невозможно сосчитать.

С тех пор мировой рынок криптовалют прошел путь от абсолютно ничего не стоящего до оценочной стоимости в 2 триллиона долларов. Биткойн, в частности, торговался 1 долларом США в 2011 году и достиг исторического пика, превысившего 63 000 долларов в апреле 2021 года; сегодня его стоимость составляет около 42 тысяч долларов.

Такие большие колебания цен на криптовалюту часто встречаются, поэтому инвестиции в них очень волатильны и спекулятивны. Вот почему исследователи, стоящие за опросом, решили определить тип людей, желающих пойти на эти риски, и выяснить их мотивацию.

«В частности, мы хотели узнать о взаимосвязи между чертами личности и отношением к криптовалютам, так называемым «темным тетрадам», - говорят исследователи в статье, опубликованной в The Conversation и подписанной Ди Вангом, старшим преподавателем Технологического университета Квинсленда; Бретт Мартин, профессор маркетинга, из того же университета; и Джун Яо, старший преподаватель маркетинга из Университета Маккуори.

В психологии «темная тетрада» относится к группе из четырех черт личности. Это макиавеллизм, нарциссизм и психопатия (в совокупности известные как «темная триада»), а также садизм.

Их называют «темными» из-за их «злых» качеств: крайнего эгоизма и использования преимуществ других без сочувствия. Темная тетрада также часто связана с рискованным поведением.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Учитывая это, исследователи выделили две основные области обращения: высокие риски и потенциальная высокая доходность торговли криптовалютой. Они обнаружили, что эта комбинация атрибутов делает криптовалюты привлекательными для людей, которые любят играть в азартные игры.

Во-вторых, криптовалюты не выпускаются и не одобряются правительствами, как традиционные или «фиатные» валюты. Это делает их привлекательными для людей, которые настороженно относятся к правительству.

Но чтобы пойти дальше и определить тип личности покупателя криптовалюты, они попросили 566 человек пройти онлайн-опросы личности и ответить на вопросы об их отношении к криптовалютам и о том, планируют ли они инвестировать в них.

«Из наших участников 26 процентов сообщили, что владеют криптовалютами, а 64 процента проявили интерес к инвестированию в криптовалюты», — заявили исследователи.

Чтобы измерить черты тёмной тетрады, они использовали стандартные психологические тесты. Они также измерили черты, которые могли бы связать темную тетраду с суждениями о криптографии: страх упустить что-то (FOMO; ощущение, что другие переживают лучшие вещи, чем вы), позитивность (склонность к позитивным или оптимистичным в жизни) и вера в теории заговора.

Почему люди хотят купить криптовалюту? Речь идет не только о зарабатывании денег

Распространенная причина инвестирования в криптовалюты — надежда на высокую прибыль. Исследования показывают, что помимо желания генерировать богатство черты темной личности также стимулируют покупку криптовалют.

Макиавеллизм назван в честь итальянской политической философии Николаса Макиавелли. Люди, которые высоко оценивают эту черту, хороши для обмана и межличностных манипуляций.

Макиавеллийцы взвешенно подходят к достижению целей и избегают импульсивных решений. Они реже участвуют в проблемах с азартными играми.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Макиавеллийцы также склонны твердо верить в правительственные заговоры. Например, они часто считают, что политики обычно не раскрывают своих истинных мотивов и что государственные органы внимательно следят за всеми гражданами.

«Мы обнаружили, что макиавеллийцам нравится криптография в основном потому, что они настороженно относятся к политикам и государственным учреждениям. Многие сторонники криптовалюты считают, что правительства коррумпированы, а криптовалюты предотвращают коррупцию в правительстве», — пояснили исследователи.

Нарциссизм — эгоцентрическая черта личности, характеризующаяся чувством привилегий и доминирования над другими. Нарциссы слишком уверены в себе и с большей готовностью совершают рискованные инвестиции в фондовый рынок и азартные игры.

Нарцисс, как правило, сосредотачивается на положительной стороне жизни.

«Мы обнаружили, что нарциссисты покупают криптовалюту из-за большой веры в будущее и из-за уверенности в том, что их собственная жизнь улучшится», - отметили они об этой группе.

Психопатия — это бесчувственная, импульсивная и антисоциальная черта личности. Психопаты часто испытывают трудности с восприятием, пониманием или устранением эмоций из-за недостатка эмоционального интеллекта и эмпатии.

Безрассудный характер психопатов делает их более устойчивыми к стрессам и тревоге. В результате психопаты любят стремление к стимуляции и риску. Они склонны к азартным играм и азартным играм.

«Мы обнаружили, что импульсивные психопаты любят криптовалюты, потому что боятся потерять инвестиционное вознаграждение, которое испытывают другие», - сказали они об этом.

С другой стороны, повседневный садизм связан с личностью, которая наслаждается страданиями другого. Садисты часто проявляют агрессивное и жестокое поведение. Например, садисты троллит других в Интернете ради удовольствия.

На первый взгляд, покупка криптовалюты вряд ли навредит другим. Однако они обнаружили, что садисты покупают криптовалюту, потому что не хотят упускать инвестиционное вознаграждение. Для них, возможно, удовольствие видеть чужую боль и страх пропустить что-то связаны с эгоизмом.

«В отличие от нарциссистов, мы обнаруживаем, что и психопаты, и садисты не имеют позитивного отношения к своим перспективам, что сводит на нет их вкус к криптовалютам», - добавили исследователи.

Для команды исследователей изучение криптовалют через психологическую линзу темной тетрады дает представление о том, почему люди хотят покупать криптовалюты, но ни в коем случае не предполагает, что все, кто интересуется криптовалютой, имеют черты темной тетрады.

«Мы изучили только подгруппу людей, интересующихся криптовалютой, у которых есть эти черты. Если вы являетесь держателем биткойнов или другой криптовалюты, вы можете отображать их или нет», - пояснили они.

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