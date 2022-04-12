Генетическая карта определяет риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом 2 типа

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей с диабетом выросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Распространенность этого заболевания растет быстрее в странах с низким и средним уровнем дохода. Это заболевание является основной причиной слепоты, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, инсульта и ампутации нижних конечностей.

В период с 2000 по 2016 год преждевременная смертность от диабета выросла на 5%. В 2019 году диабет был девятой по значимости причиной смерти: по оценкам, 1,5 миллиона смертей были прямым результатом этого заболевания. Во всем мире около 90% людей страдают сахарным диабетом 2 типа (СД2), а Азия является эпицентром этой глобальной эпидемии.

Новое исследование показало, что с помощью генетической карты можно прогнозировать показатели риска сердечных заболеваний для людей с этим типом диабета. Эта ситуация также позволила нам определить вероятность того, что высокое кровяное давление вызывает проблемы с сердцем или инсульт у людей с диабетом 2 типа. Статья только что была опубликована в журнале «Гипертония» Американской кардиологической ассоциации. Этот инструмент может быть особенно полезен для лечения людей, которым только что был поставлен диагноз или у которых есть состояние преддиабета.

Предыдущие исследования подтвердили, что у взрослых с диабетом 2 типа вероятность сердечного приступа или инсульта в два раза выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием. Для определения риска развития сердечных заболеваний обычно используются несколько показателей состояния здоровья, таких как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

В этом исследовании исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме изучили, связаны ли генетические варианты, связанные с высоким кровяным давлением, также с последующими сердечными заболеваниями или инсультом. Они использовали эту информацию для определения степени риска.

«Повышенный генетический риск высокого кровяного давления может предрасполагать некоторых людей с диабетом 2 типа к повышенному риску сердечного приступа, инсульта или сердечно-сосудистой смерти », - пояснил ведущий автор исследования Панкадж Арора, директор Клинической программы кардиогеномики и Клинический центр кардиологии. и программа трансляционных исследований при Университете Алабамы-. Мы провели исследование, чтобы определить, может ли этот показатель генетического риска идентифицировать людей с диабетом 2 типа, которые более предрасположены к сердечно-сосудистым осложнениям, и влияет ли строгий контроль сахара в крови на связь между генетическим риском гипертонии и исходами сердечно-сосудистых заболеваний» .

Арора и его коллеги оценили медицинские карты 6335 участников испытательной базы данных действий США по контролю сердечно-сосудистого риска при диабете (ACCORD), для которых были доступны генетические данные. Исследуемая группа состояла из 37 процентов женщин и 15 процентов афроамериканцев, 6 процентов латиноамериканцев, 70 процентов белых и 9 процентов выбрали категорию «прочие». Все участники имели диабет 2 типа, высокое кровяное давление и наблюдались в течение 3,5 лет.

Карта генетических вариантов из более чем 1000 распространенных вариантов, влияющих на артериальное давление, была сопоставлена с ДНК участников исследования для определения генетического риска участников. Большее количество совпадений между ДНК и картой известных генетических вариантов артериального давления означает более высокий показатель генетического риска. Исследователи обнаружили, что оценка выявила участников исследования с более высоким риском сердечно-сосудистых событий для людей с баллами выше среднего, причем каждый более высокий балл связан с 12% более высоким риском сердечных заболеваний или инсульта.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

Целевая группа также подтвердила, что связь генетического риска с сердечно-сосудистыми событиями была одинаковой, даже если участники принимали лекарства для контроля уровня сахара в крови . Арора и его коллеги также отметили, что данные о различиях в оценках генетического риска высокого кровяного давления у людей не полностью объясняют, почему интенсивный гликемический контроль (агрессивное лечение инсулином, лекарствами, диетой и физическими упражнениями), по-видимому, не оказывает положительного воздействия на сердечно-сосудистую систему для женщин. люди с длительно протекающим диабетом 2 типа.

«Однако оценка генетического риска может быть полезна людям, у которых недавно диагностирован диабет 2 типа, чтобы определить, у кого должны быть более серьезные изменения образа жизни, такие как изменения в диете и физических упражнениях , а также более агрессивный контроль веса, артериального давления и потребления табака», - пояснил Арора.

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