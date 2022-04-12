Генетическая карта определяет риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом 2 типа

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей с диабетом выросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Распространенность этого заболевания растет быстрее в странах с низким и средним уровнем дохода. Это заболевание является основной причиной слепоты, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, инсульта и ампутации нижних конечностей.
В период с 2000 по 2016 год преждевременная смертность от диабета выросла на 5%. В 2019 году диабет был девятой по значимости причиной смерти: по оценкам, 1,5 миллиона смертей были прямым результатом этого заболевания. Во всем мире около 90% людей страдают сахарным диабетом 2 типа (СД2), а Азия является эпицентром этой глобальной эпидемии.
Новое исследование показало, что с помощью генетической карты можно прогнозировать показатели риска сердечных заболеваний для людей с этим типом диабета. Эта ситуация также позволила нам определить вероятность того, что высокое кровяное давление вызывает проблемы с сердцем или инсульт у людей с диабетом 2 типа. Статья только что была опубликована в журнале «Гипертония» Американской кардиологической ассоциации. Этот инструмент может быть особенно полезен для лечения людей, которым только что был поставлен диагноз или у которых есть состояние преддиабета.
Предыдущие исследования подтвердили, что у взрослых с диабетом 2 типа вероятность сердечного приступа или инсульта в два раза выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием. Для определения риска развития сердечных заболеваний обычно используются несколько показателей состояния здоровья, таких как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.
В этом исследовании исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме изучили, связаны ли генетические варианты, связанные с высоким кровяным давлением, также с последующими сердечными заболеваниями или инсультом. Они использовали эту информацию для определения степени риска.
«Повышенный генетический риск высокого кровяного давления может предрасполагать некоторых людей с диабетом 2 типа к повышенному риску сердечного приступа, инсульта или сердечно-сосудистой смерти», - пояснил ведущий автор исследования Панкадж Арора, директор Клинической программы кардиогеномики и Клинический центр кардиологии. и программа трансляционных исследований при Университете Алабамы-. Мы провели исследование, чтобы определить, может ли этот показатель генетического риска идентифицировать людей с диабетом 2 типа, которые более предрасположены к сердечно-сосудистым осложнениям, и влияет ли строгий контроль сахара в крови на связь между генетическим риском гипертонии и исходами сердечно-сосудистых заболеваний» .
Арора и его коллеги оценили медицинские карты 6335 участников испытательной базы данных действий США по контролю сердечно-сосудистого риска при диабете (ACCORD), для которых были доступны генетические данные. Исследуемая группа состояла из 37 процентов женщин и 15 процентов афроамериканцев, 6 процентов латиноамериканцев, 70 процентов белых и 9 процентов выбрали категорию «прочие». Все участники имели диабет 2 типа, высокое кровяное давление и наблюдались в течение 3,5 лет.
Карта генетических вариантов из более чем 1000 распространенных вариантов, влияющих на артериальное давление, была сопоставлена с ДНК участников исследования для определения генетического риска участников. Большее количество совпадений между ДНК и картой известных генетических вариантов артериального давления означает более высокий показатель генетического риска. Исследователи обнаружили, что оценка выявила участников исследования с более высоким риском сердечно-сосудистых событий для людей с баллами выше среднего, причем каждый более высокий балл связан с 12% более высоким риском сердечных заболеваний или инсульта.
Целевая группа также подтвердила, что связь генетического риска с сердечно-сосудистыми событиями была одинаковой, даже если участники принимали лекарства для контроля уровня сахара в крови. Арора и его коллеги также отметили, что данные о различиях в оценках генетического риска высокого кровяного давления у людей не полностью объясняют, почему интенсивный гликемический контроль (агрессивное лечение инсулином, лекарствами, диетой и физическими упражнениями), по-видимому, не оказывает положительного воздействия на сердечно-сосудистую систему для женщин. люди с длительно протекающим диабетом 2 типа.
«Однако оценка генетического риска может быть полезна людям, у которых недавно диагностирован диабет 2 типа, чтобы определить, у кого должны быть более серьезные изменения образа жизни, такие как изменения в диете и физических упражнениях, а также более агрессивный контроль веса, артериального давления и потребления табака», - пояснил Арора.
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