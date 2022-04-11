Во сколько Реал Мадрид против Челси играют в прямом эфире четвертьфинал Лиги чемпионов 2022 стадион Сантьяго Бернабеу расписание где и как смотреть онлайн-трансляцию

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Реал Мадрид против Челси LIVE. Испанцы и англичане встретятся друг с другом во вторник, 12 апреля, на стадионе Сантьяго Бернабеу в матче, действительном для возвращения в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА 2022 года. «Белые» будут играть со спокойствием в первом матче (3:1), а «синие» пойдут на хит. В этой статье вы узнаете, где и как смотреть этот замечательный международный матч.

Команда «Casa Blanca» продолжает свой хороший момент в испанской Ла Лиге после последней домашней победы над Хетафе со счетом 2:0 с голами Каземиро и Лукаса Васкеса. Этот результат позволил ему остаться на вершине турнирной таблицы, набрав 72 очка при отсутствии 7 дат до окончания чемпионата. Его главный преследователь, Барселона из Хави Эрнандеса, набрал 60 очков, и, хотя он и остается далеко в турнирной таблице, любое падение его классического соперника может сократить и поставить под угрозу эту дистанцию.

Такие игроки, как Федерико Вальверде или Винисиус младший все чаще закрепились в стартовых одиннадцати. Хотя в случае с уругвайцем его основная позиция - полузащитник, но бесспорное владение трезубцем, сформированным Каземиро, Тони Кроосом и Лукой Модричем, заставило тренера Карло Анчелотти изменить свою позицию, чтобы поставить его в качестве правого вингера с более внутренним профилем. В последней дуэли против англичан он смог выполнить и применить те физические отходы, которые его характеризуют.

В европейском соревновании испанская команда становилась все меньше и больше. И дело в том, что первое поражение на групповом этапе от тираспольского шерифа из Молдовы вызвало тревогу. Однако в итоге они попали в группу D, добавив 15 очков. С тех пор он показывал выдающиеся выставки, такие как против ПСЖ во Франции. Особенно в запомнившемся матче возвращения в Мадрид с «ха-триком» Карима Бензема, в котором они выбили парижан.

Со стороны британской команды они обыграли Саутгемптон в последнем матче Премьер-лиги со счетом 6:0 с результатами Маркоса Алонсо, Мейсона Маунта (x2), Тимо Вернера (x2) и Кая Хаверца. Этот результат удерживает их на третьем месте с 62 очками и в то же время дает им небольшое преимущество над четвертым местом, которым является «Тоттенхэм» Антонио Конте с 57 очками.

Теперь те, кто во главе с Томасом Тухелем, не очень хорошо проводят время. Дело в том, что продажа клуба его владельцем Романом Абрамовичем из-за вторжения России в Украину повлияла на него экономически из-за связей, которые он имел бы с президентом Владимиром Путиным. Фактически, в ближайшие недели ожидается встреча с покупателем и новым владельцем лондонского предприятия. Вся эта проблема косвенно повлияла на игроков, которые в некоторых случаях ожидают переговоров о продлении, таких как Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер или Андреас Кристенсен. Хотя последняя будет иметь соглашение с Барселоной. Кроме того, Ромелу Лукаку, подписавший контракт в этом сезоне, находится на заднем плане для немецкого тренера в пользу Havertz, поэтому его дискомфорт также повлиял бы на низкий уровень команды.

ОТСУТСТВИЯ

Что касается пропусков, Реал Мадрид не сможет рассчитывать на Эден Хазард, Иско, Эдер Милитао или Хесус Вальехо. Бельгиец недавно перенес операцию на лодыжке, испанец страдает от дискомфорта в спине, а последний заразился COVID-19. Со своей стороны, бразилец получает санкции за желтую карточку, которую он получил в первом матче в Лондоне.

В случае с «Челси» у них не будет Аспиликуэта или Лукаку в составе на матч-реванш. Испанский защитник также страдает коронавирусом, а у нападающего проблемы с ахилловым сухожилием. К ним присоединяется хорошо известная потеря Бена Чилуэлла из-за травмы колена.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Тренер «меренг» Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции об этом поединке против блюза: «Вполне нормально, что все знают, что это будет сложный матч. Все, команда и болельщики. Это четверти Лиги чемпионов, им всегда тяжело, несмотря на то, что произошло в первом матче. Мы должны провести полноценный матч, уметь страдать, бороться, соревноваться, быть в матче на протяжении 90 минут. Мы должны думать о том же матче, что и в Лондоне, учитывая, что мы ожидаем соперника, который сделает все возможное, чтобы выиграть ничью».

Между тем, стратег «Челси» Томас Тухел не был оптимистичен по поводу изменения счета. «У нас мало шансов, учитывая то, что произошло в первом матче, какая конкуренция, соперник и стадион. Очень маловероятно (пройти раунд), но попробовать стоит. Пытаться значит быть на 100% и искать свой предел. Это то, что есть, это отличная ночь», - сказал он.

Реал Мадрид победил Челси со счетом 3:1 в Лиге чемпионов

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

«Челси» - «Реал Мадрид» 2:0 (Лига чемпионов — 2021)

«Реал Мадрид» - «Челси» 1:1 (Лига чемпионов — 2021)

Реал Мадрид 3-2 Челси (Международные товарищеские матчи — 2016)

«Реал Мадрид» 3-1 «Челси» (Международные товарищеские матчи — 2013)

РЕАЛ МАДРИД VS. «ЧЕЛСИ»: ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ

Реал Мадрид: Тибо Куртуа; Дани Карвахаль, Начо, Дэвид Алаба, Ферлан Менди; Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич; Федерико Вальверде, Винисиус младший и Карим Бензема. DT: Карло Анчелотти

«Челси»: Эдуард Менди; Трево Чалоба, Тиаго Силва, Антонио Рудигер; Рис Джеймс, Н'Голо Канте, Мэтью Ковачич, Марк Алонсо; Мейсон Маунт, Хаким Зиеч и Кай Хаверц. TD: Томас Тухель

ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ «РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ» ЧЕЛСИ ЛАТИНСКАЯ

- Перу: 14:00

- Мексика: 13:00

- Эквадор: 14:00

- Колумбия: 14:00

- Боливия: 15:00

- Венесуэла: 15:00

- Парагвай: 16:00

- Аргентина: 16:00

- Уругвай: 16:00

- Бразилия: 16:00

- Чили: 16:00

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА МАТЧА РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Перу: ESPN, Звезда +

- Мексика: HBO Макс, ТНТ Спортс

- Эквадор: ESPN, Стар +

- Колумбия: ESPN, Стар +

- Боливия: ESPN, Звезда +

- Венесуэла: ESPN, Звезда +

- Аргентина: ESPN, Стар +

- Уругвай: ESPN, Звезда +

- Чили: ESPN, Звезда +

- Коста-Рика: ESPN Норте, Стар +

- Доминиканская Республика: ESPN Норте, Star+

- Сальвадор: ESPN Норте, Star+

- Гватемала: ESPN Норте, Стар +

- Гондурас: ESPN Север, Стар +

- Никарагуа: ESPN Север, Стар +

- Панама: ESPN Север, Стар +, Флоу Спортс

- Соединенные Штаты: Univision NOW, TUDN США, Paramount +