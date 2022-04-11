Владимир Зеленский бросает вызов российскому наступлению на востоке Украины: «Мы готовы»

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что Россия начнет широкомасштабные боевые действия на востоке, в Донецкой и Луганской областях, но во время телевыступления заверил: «Мы готовы». Он также обвинил российских лидеров во «лжи» в попытке изменить ответственность за войну, «они разрушили жизни миллионов».

Следующая неделя будет «напряженной» на востоке страны, потому что «российские войска переместятся туда, чтобы продолжить свои операции», сказал Зеленский в своем раннем утреннем послании.

Последняя часть украинской армии заявляет, что «противник продолжает создавать наступательную группу войск для действий в направлении Слобожанского (Днепровская область) и «вероятно, в ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление».

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

НА ЗЕМЛЕ

Россия продолжает наступление в Донецкой области и в городе Мариуполь, помимо создания «наступательной группы войск» в районе Днепра, сообщает последняя часть верховного командования украинской армии в начале 47-го дня российского вторжения в Украину.

За последние сутки украинские обороняющиеся отбили четыре вражеских атаки в Донецкой и Луганской областях, уничтожив пять танков, восемь бронетанковых подразделений, шесть транспортных средств и восемь артиллерийских систем противника, по данным украинской армии.

По данным Украины, российская армия пытается установить полный контроль над городом Мариуполь (Азовское море), где «при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовать районы завода «Азовсталь» и морского порта».

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

В последнем докладе Института изучения войны (США) говорится, что российские войска за последние 24 часа заняли позиции в городе Мариуполь и усилили операции вдоль оси Изюм — Славянск, ключевой для будущего наступления на Донбасс, «но не добились других территориальных завоеваний»

Мариуполь, согласно этому институту, разделен на две части: центр города в руках России и главный порт Мариуполя на юго-западе и металлургический завод «Азовсталь» на востоке, которые остаются в руках Украины.

Верховное командование Украины далее осудило, что «вооруженные силы Российской Федерации могут совершать провокационные действия в приднестровском регионе Республики Молдова, чтобы обвинить Украину в агрессии против соседнего государства».

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Тем временем украинские правоохранительные органы пытаются собрать доказательства возможных зверств, приписываемых российским войскам во время оккупации города Бузова под Киевом, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По словам советника министра в его аккаунте в Telegram, в селе Бузова было обнаружено братское захоронение с телами украинских гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Однако политик не уточнил место, где находится могила или возможное количество похороненных там людей.

КРАХ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономика Украины упадет на 45% в этом году в результате российского вторжения, в то время как экономика России упадет на 11% по мере того, как Беларусь и Молдова вступят в рецессию, прогнозировал Всемирный банк (ВБ) в воскресенье.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

Базирующееся в Вашингтоне учреждение опубликовало обновленные экономические прогнозы для региона, указывающие на то, что война в Украине влияет на экономику во всем мире, особенно на развивающиеся страны Европы и Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, в этом году экономика всего региона упадет на 4,1%, что является заметным изменением по сравнению с довоенным прогнозом, который указывал на 3% -ный рост в Европе и Центральной Азии.

ПОЗИЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

В воскресенье Соединенные Штаты интерпретировали назначение нового российского генерала для координации войны на Украине как знак того, что впереди еще больше «зверств» и актов «жестокости» против украинских гражданских лиц.

Высокопоставленные чиновники Белого дома отреагировали на приход в командование российским наступлением Александра Дворникова, закаленного во время сирийской войны и нынешнего главы Южного военного округа, включающего аннексированный украинский полуостров Крым.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

«Этот генерал, в частности, имеет историю жестокости по отношению к мирным жителям в других ситуациях, в Сирии, и мы можем ожидать большего того же в этом сценарии», - сказал Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности.

(с информацией из EFE)

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