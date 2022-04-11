Владимир Зеленский бросает вызов российскому наступлению на востоке Украины: «Мы готовы»

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, что Россия начнет широкомасштабные боевые действия на востоке, в Донецкой и Луганской областях, но во время телевыступления заверил: «Мы готовы». Он также обвинил российских лидеров во «лжи» в попытке изменить ответственность за войну, «они разрушили жизни миллионов».
Следующая неделя будет «напряженной» на востоке страны, потому что «российские войска переместятся туда, чтобы продолжить свои операции», сказал Зеленский в своем раннем утреннем послании.
Последняя часть украинской армии заявляет, что «противник продолжает создавать наступательную группу войск для действий в направлении Слобожанского (Днепровская область) и «вероятно, в ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление».
НА ЗЕМЛЕ
Россия продолжает наступление в Донецкой области и в городе Мариуполь, помимо создания «наступательной группы войск» в районе Днепра, сообщает последняя часть верховного командования украинской армии в начале 47-го дня российского вторжения в Украину.
За последние сутки украинские обороняющиеся отбили четыре вражеских атаки в Донецкой и Луганской областях, уничтожив пять танков, восемь бронетанковых подразделений, шесть транспортных средств и восемь артиллерийских систем противника, по данным украинской армии.
По данным Украины, российская армия пытается установить полный контроль над городом Мариуполь (Азовское море), где «при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовать районы завода «Азовсталь» и морского порта».
В последнем докладе Института изучения войны (США) говорится, что российские войска за последние 24 часа заняли позиции в городе Мариуполь и усилили операции вдоль оси Изюм — Славянск, ключевой для будущего наступления на Донбасс, «но не добились других территориальных завоеваний»
Мариуполь, согласно этому институту, разделен на две части: центр города в руках России и главный порт Мариуполя на юго-западе и металлургический завод «Азовсталь» на востоке, которые остаются в руках Украины.
Верховное командование Украины далее осудило, что «вооруженные силы Российской Федерации могут совершать провокационные действия в приднестровском регионе Республики Молдова, чтобы обвинить Украину в агрессии против соседнего государства».
Тем временем украинские правоохранительные органы пытаются собрать доказательства возможных зверств, приписываемых российским войскам во время оккупации города Бузова под Киевом, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По словам советника министра в его аккаунте в Telegram, в селе Бузова было обнаружено братское захоронение с телами украинских гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Однако политик не уточнил место, где находится могила или возможное количество похороненных там людей.
КРАХ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Экономика Украины упадет на 45% в этом году в результате российского вторжения, в то время как экономика России упадет на 11% по мере того, как Беларусь и Молдова вступят в рецессию, прогнозировал Всемирный банк (ВБ) в воскресенье.
Базирующееся в Вашингтоне учреждение опубликовало обновленные экономические прогнозы для региона, указывающие на то, что война в Украине влияет на экономику во всем мире, особенно на развивающиеся страны Европы и Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, в этом году экономика всего региона упадет на 4,1%, что является заметным изменением по сравнению с довоенным прогнозом, который указывал на 3% -ный рост в Европе и Центральной Азии.
ПОЗИЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
В воскресенье Соединенные Штаты интерпретировали назначение нового российского генерала для координации войны на Украине как знак того, что впереди еще больше «зверств» и актов «жестокости» против украинских гражданских лиц.
Высокопоставленные чиновники Белого дома отреагировали на приход в командование российским наступлением Александра Дворникова, закаленного во время сирийской войны и нынешнего главы Южного военного округа, включающего аннексированный украинский полуостров Крым.
«Этот генерал, в частности, имеет историю жестокости по отношению к мирным жителям в других ситуациях, в Сирии, и мы можем ожидать большего того же в этом сценарии», - сказал Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности.
(с информацией из EFE)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: