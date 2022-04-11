Видео: Хуан Фернандо Кинтеро и Эдвин Кардона забили в триумфах River and Racing

Отличный день для кофеистов в гаучо футболе, когда Хуан Фернандо Кинтеро забил победу Ривер Плейт, победившей Аргентинос Хуниорс со счетом 4:2 в Монументале на дату 9 группы А.

Со своей стороны, Эдвин Кардона также сообщил о сети соперников, внеся свой вклад в победу Расинга де Авельянеды из-за минимальной разницы с Платенсе, что позволило его команде оставаться лидером в своей зоне с 21 очком, что на два больше, чем команда Марсело Гальярдо.

Те, кого возглавляет Фернандо Гаго, провели выдающуюся кампанию не только на местном турнире, но и в южноамериканском Конмеболе, где они победили уругвайский Ривер Плейт в течение недели в качестве гостя со счетом Леонеля Миранды.

На стороне «Миллионера» команда добилась важной победы в дебюте Конмебола Либертадорес, победив Альянсу Либертадорес в столице Перу с голом Матиаса Суареса.

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Бывший Индепендьенте Медельин вошел в 30-минутный матч Эсекьеля Барко, который представлял физический дискомфорт. Этим голом Хуанфер забил четыре гола в аргентинском чемпионате, забив с пенальти после руки в районе Мигеля Анхеля Торрена, которую судья не колеблясь санкционировал. Колумбийский сурда выстрелил в левую палку вратаря, чтобы поставить свою команду 3-2 против команды «Патернал» в течение 67 игры.

Другие голы Ривер реализовали Матиас Суарес, Энцо Фернандес и Андрес Эррера. Следующий матч лиги состоится в Банфилде, а Конмебол Либертадорес сыграет в Нуньесе против бразильской Форталезы.

Бывший Бока Джуниор вышел на 64 минуты парагвайцем Матиасом Рохасом во время визита «Академии» в Платенсе, когда матч был 0:0. Во время восстановления судья матча назначил максимальный штраф в пользу Racing после раздачи в районе бывшего Америка-де-Кали Кевина Андраде.

За выполнение из двенадцати шагов отвечал бывший Атлетико Насьональ, который на правой ноге сделал флеш-удар, чтобы забить свой второй гол в гоночной футболке, которая остается непобежденной и лидером зоны.

29-летний игрок с прошлым в мексиканском футболе, был доволен голом, который дал его команде мучительную победу, которая теперь настраивает его глаза на матч Conmebol Suramericana, который он проведет в эту среду против бразильского Куябы.

Напомним, что в этом соревновании Racing входит в группу B вместе с Мелгаром из Перу, CA River Plate из Уругвая и бразильской командой.

На Кубке профессиональной лиги Расинг де Авельянеда в следующий день встретится с Унионом де Санта-Фе, который обыграл «Олд Бойз Ньюэлла».

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