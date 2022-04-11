Они приговорили членов «Los Chutas», банды похитителей Эдомекса, к 119 годам тюрьмы

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Генеральная прокуратура (FGR) через Управление специализированного прокурора по борьбе с организованной преступностью (FEMDO) получила наказание до 119 лет тюремного заключения против четырех членов банды похитителей, действующей в штате Мехико.

Хайме «S», Эмилио «A», Рене «G» и Карлос «V» были признаны виновными в преступлениях организованной преступности и незаконном лишении свободы.

Все четверо обвиняются в принадлежности к преступной организации, занимающейся незаконным лишением свободы в форме похищения людей, которая действовала главным образом в муниципалитетах Наукальпан-де-Хуарес и Атисапан-де-Сарагоса, штат Мехико.

В октябре 2007 года был выдан ордер на арест четырех членов, срок действия которого был завершен 29 октября того же года, и они были помещены в центр превентивной и социальной реабилитации им. Хуана Фернандеса Альбаррана в Тлалнепантле и «Неза Бордо» в Несауалькойотле, штат Мехико.

(Foto: Reuters)

19 мая 2015 года судья по этому делу вынес против него обвинительный приговор, решение на которое они подали апелляцию, а 27 августа, также в 2015 году, Унитарный суд отменил приговор и постановил возобновить разбирательство.

Впоследствии судья по этому делу вновь вынес обвинительный приговор за преступления организованной преступности (гипотеза похищения) и незаконное лишение свободы в форме похищения людей, за что Эмилио «А» был приговорен к 119 годам тюремного заключения и штрафу в 2525 дней; Хайме «С» и Рене «Г», 65 лет тюрьма и штраф в размере двух тысяч 525 дней; Хайме «С» и Рене «Г» - 65 лет тюрьмы и штраф в размере 2 тысяч 525 дней; в размере 1680 дней, а Карлос «V» был приговорен к 45 годам тюремного заключения и штрафу в размере 225 дней.

В своем последнем отчете гражданская ассоциация Alto al Abduction сообщила, что число жертв похищений в Мексике снизилось до 131 в феврале, что на 7,9% в месяц меньше, чем 138 в январе.

В своем ежемесячном отчете организация сообщила, что в феврале число задержанных, связанных с преступлением похищения людей, увеличилось на 242,8 процента, поскольку в прошлом месяце за это преступление было арестовано 120 человек, тогда как в январе было арестовано только 35 подозреваемых лиц.

Кроме того, организация задокументировала, что из 131 жертвы похищения людей в феврале 2022 года власти насчитали только 84, так что 35,8% жертв «не попали в статистику», предупредил он.

Он также уточнил, что 31 похищение было зафиксировано в средствах массовой информации, однако власти «не включили ненадлежащим образом в комплекты для расследования».

Штатами с самым высоким уровнем заболеваемости этим преступлением во втором месяце года стали штат Мексика (11 случаев), Веракрус - шесть и Халиско и Чиуауа - пять.

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