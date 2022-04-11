Это просьбы, которые псевдоним «Отониель» запросил, узнав о его экстрадиции в США

Существует 10 требований, которые главный вождь и бывший лидер клана Персидского залива представил властям за несколько часов до его перевода на территорию Соединенных Штатов, некоторые из которых были беспрецедентными в такого рода усилиях.

Согласно специальному сообщению, опубликованному каналом NOTICIAS RCN, «Отониель» потребовал, чтобы он имел сексуальные отношения со своим партнером в центрах содержания под стражей в США, среди других необычных запросов.

Другой должен посещать семья, жена и дети, а также иметь визу для въезда в Соединенные Штаты и иметь неограниченный доступ к свиданиям с ним в тюрьму.

В новостном сообщении указывалось, что псевдоним «Отониель» просит не оставаться в изоляции от тюремного населения, частью которого он будет; это, отчасти, более обширная просьба и заключается в том, чтобы ему было разрешено сохранить свой тюремный срок, чтобы он не превышал времени, необходимого ему для адаптации к обществу.

Другая просьба связана с уважением его прав человека: он просит не подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и избегать заключения, которое может повлиять на его психику, пока он находится на территории США.

Он также пояснил, что не просит, чтобы с ним обращались неодинаково из-за его гражданства и чтобы иметь достаточно времени для переговоров со своими адвокатами, чтобы подготовить юридические аргументы своей защиты перед судьями этой страны.

Наконец, согласно NOTICIAS RCN, псевдоним «Отониель» требовал не экстрадировать его в другую страну, кроме США, без явного согласия, а также от правительства Колумбии. В этой связи он просит не помещать его в жилищные блоки безопасности, что соответствовало бы его просьбе не изолироваться от других заключенных, с которыми он будет жить в американских тюрьмах.

Просьбы о предоставлении псевдонимов «Отониель» совпадают с письмом, направленным жертвам Урабы, сгруппированным в движение «Мы генезис», в котором он заверяет их, что «разрабатывается план по установлению истины» в Соединенные Штаты.

Документ, охватывающий пять страниц, был обнародован 10 апреля Межцерковной комиссией за справедливость и мир и показывает намерение преступника воспрепятствовать его экстрадиции в США.

Преступник указал, что его экстрадиция должна производиться только до тех пор, пока он не закончит давать показания в стране по фактам, связанным с конфликтом, и не предстанет перед Специальной юрисдикцией мира (JEP).

Отониель говорит, что он был привержен возмещению ущерба жертвам в течение некоторого времени, с 2014 года он стремился достичь соглашений с правительствами дня о демобилизации. В этой связи он воспользовался этим письмом, чтобы взять на себя ответственность в качестве преступника и поблагодарить жертв за то, что они выслушали его.

Кроме того, он отметил, что ответственность в конфликте несут не только он и Гайтанские силы самообороны Колумбии (AGC), также известные как Клан Персидского залива, организацией, которой он командовал. Он сказал, что необходимо, чтобы политические и экономические элиты взяли на себя свою справедливую долю в таких вопросах, как продвижение военизированного движения и «ликвидация другого» с целью «увековечить себя у власти».

По словам Отониеля, именно эти элиты стремятся его экстрадировать. Он утверждает, что это было сразу после того, как он начал говорить о генерале (r) Леонардо Барреро, бывшем командующем Вооруженными силами, и его связях с блоком Сентаврос AUC (по словам бывшего военизированного начальника).

Для этой серии вех Отониель также упомянул в письме, что он попросит президента Ивана Дуке «действовать не с духом мести», а делать это с чувством родины и как государственный деятель. Он попросит президента принять запросы организаций жертв, которые гарантируют, что важно, чтобы Отониель реагировал на колумбийское правосудие, а не на американскую систему правосудия, которая запрашивает его за терроризм и наркоторговлю.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:















