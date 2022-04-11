Соединенные Штаты наказали семь высокопоставленных чиновников из балканских стран за коррупцию и преступную деятельность

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Правительство США в понедельник ввело санкции против семи лидеров балканских стран, включая бывшего премьер-министра Северной Македонии Николу Груевского, бывшего генерального прокурора Боснии и Герцеговины Гордану Тадич и бывшего президента Сербии и Черногории Светозара Маровича.

Министерство финансов США уточнило, что к остальным санкциям относятся бывший глава Управления безопасности и контрразведки Македонии Сашо Михалков; албанцы Акиф Ракипи, законодатель в парламенте страны, и Юлли Ндроки, владелец СМИ; и боснийский депутат Асим Сараглич.

В заявлении казначейства говорится, что все эти люди угрожают «стабильности региона через коррупцию, преступную деятельность и дестабилизирующее поведение».

Марович, который был президентом Сербии и Черногории в период с 2003 по 2006 год, был арестован в 2015 году черногорскими властями за его предполагаемое участие в нескольких крупных коррупционных делах, «связанных со строительными проектами в муниципалитете Будва», говорится в тексте.

Со своей стороны, представитель Госдепартамента Нед Прайс в другом заявлении заявил, что Груевский (премьер-министр Македонии в период с 2006 по 2016 год) якобы использовал свое политическое влияние и власть для личной выгоды.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

В частности, «есть достоверная информация о том, что Груевский злоупотребил своими полномочиями, чтобы запрашивать и принимать взятки в обмен на государственные контракты, присвоить государственные средства и вмешиваться в избирательные процессы для собственной выгоды и выгоды своей партии», сказал Прайс.

Правительство США обвиняет Тадича в том, что он «использовал свое влияние для вмешательства в судебные разбирательства», когда он был главным прокурором своей страны, и утверждает, что якобы он «манипулировал делами», чтобы защитить своих «политических боссов», чтобы не допустить их суда.

Михалков был подвергнут санкциям со стороны Соединенных Штатов за его предполагаемое участие в коррупции и за использование своего политического влияния для личной выгоды за счет взяток.

В результате санкций все имущество, которое обозначенные лица могут иметь на территории США, блокируется, и гражданам США запрещается совершать с ними сделки.

Пять стран Европейского союза (ЕС) попросили главу дипломатии сообщества Жозепа Боррелла обратить особое внимание на Балканы, чтобы ускорить процесс их интеграции и увеличить помощь региону в условиях ухудшения геополитической обстановки после Вторжение России в Украину.

Как сообщил на прошлой неделе косовский портал Gazeta Express, министры иностранных дел Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении обратились к Борреллу письмом с просьбой обсудить стратегию Сообщества в регионе в этом месяце.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

В частности, они призывают включить Западные Балканы в качестве «региона особой важности» в повестку дня следующего Совета министров в свете войны в Украине.

«Западные Балканы имеют особое значение, учитывая их стратегическое положение как региона, окруженного странами-членами ЕС», - говорится в письме, которое цитирует цифровая газета.

Они подтверждают свою убежденность в том, что Европейский союз должен придать импульс процессу интеграции региона в Союз и в целом сделать все возможное для предотвращения пагубных последствий нападения на Украину.

В этом контексте они выступают за начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией, предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление и ускорение переговоров с Черногорией и Сербией и процесса либерализации визового режима для граждан Косово.

Они также предлагают увеличить помощь региону, чтобы он мог справиться с экономическими последствиями войны в Украине, такими как рост цен на энергоносители, продукты питания и рост инфляции.

(С информацией из EFE)

Продолжайте читать: