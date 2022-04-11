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понедельник 11 апрель 2022
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Россия

Соединенные Штаты наказали семь высокопоставленных чиновников из балканских стран за коррупцию и преступную деятельность

Среди тех, кого предупреждает Министерство финансов США, Светозар Марович (бывший президент Сербии и Черногории) и Никола Груевский (бывший премьер-министр Северной Македонии)

Newsroom Infobae

11 апрель 2022
Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo
Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Правительство США в понедельник ввело санкции против семи лидеров балканских стран, включая бывшего премьер-министра Северной Македонии Николу Груевского, бывшего генерального прокурора Боснии и Герцеговины Гордану Тадич и бывшего президента Сербии и Черногории Светозара Маровича.

Министерство финансов США уточнило, что к остальным санкциям относятся бывший глава Управления безопасности и контрразведки Македонии Сашо Михалков; албанцы Акиф Ракипи, законодатель в парламенте страны, и Юлли Ндроки, владелец СМИ; и боснийский депутат Асим Сараглич.

В заявлении казначейства говорится, что все эти люди угрожают «стабильности региона через коррупцию, преступную деятельность и дестабилизирующее поведение».

Марович, который был президентом Сербии и Черногории в период с 2003 по 2006 год, был арестован в 2015 году черногорскими властями за его предполагаемое участие в нескольких крупных коррупционных делах, «связанных со строительными проектами в муниципалитете Будва», говорится в тексте.

Со своей стороны, представитель Госдепартамента Нед Прайс в другом заявлении заявил, что Груевский (премьер-министр Македонии в период с 2006 по 2016 год) якобы использовал свое политическое влияние и власть для личной выгоды.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic)
Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic)REUTERS

В частности, «есть достоверная информация о том, что Груевский злоупотребил своими полномочиями, чтобы запрашивать и принимать взятки в обмен на государственные контракты, присвоить государственные средства и вмешиваться в избирательные процессы для собственной выгоды и выгоды своей партии», сказал Прайс.

Правительство США обвиняет Тадича в том, что он «использовал свое влияние для вмешательства в судебные разбирательства», когда он был главным прокурором своей страны, и утверждает, что якобы он «манипулировал делами», чтобы защитить своих «политических боссов», чтобы не допустить их суда.

Михалков был подвергнут санкциям со стороны Соединенных Штатов за его предполагаемое участие в коррупции и за использование своего политического влияния для личной выгоды за счет взяток.

В результате санкций все имущество, которое обозначенные лица могут иметь на территории США, блокируется, и гражданам США запрещается совершать с ними сделки.

Пять стран Европейского союза (ЕС) попросили главу дипломатии сообщества Жозепа Боррелла обратить особое внимание на Балканы, чтобы ускорить процесс их интеграции и увеличить помощь региону в условиях ухудшения геополитической обстановки после Вторжение России в Украину.

Как сообщил на прошлой неделе косовский портал Gazeta Express, министры иностранных дел Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении обратились к Борреллу письмом с просьбой обсудить стратегию Сообщества в регионе в этом месяце.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images)
Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images)Pool | Getty Images

В частности, они призывают включить Западные Балканы в качестве «региона особой важности» в повестку дня следующего Совета министров в свете войны в Украине.

«Западные Балканы имеют особое значение, учитывая их стратегическое положение как региона, окруженного странами-членами ЕС», - говорится в письме, которое цитирует цифровая газета.

Они подтверждают свою убежденность в том, что Европейский союз должен придать импульс процессу интеграции региона в Союз и в целом сделать все возможное для предотвращения пагубных последствий нападения на Украину.

В этом контексте они выступают за начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией, предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление и ускорение переговоров с Черногорией и Сербией и процесса либерализации визового режима для граждан Косово.

Они также предлагают увеличить помощь региону, чтобы он мог справиться с экономическими последствиями войны в Украине, такими как рост цен на энергоносители, продукты питания и рост инфляции.

(С информацией из EFE)

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