ООН подтвердила, что почти 1800 мирных жителей погибли и более 2400 получили ранения в Украине с начала российского вторжения

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





Согласно последней информации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованной в это воскресенье, почти 1800 украинских гражданских лиц были убиты и более 2400 ранены в результате российского вторжения в Украину.

«С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 00 часов утра 9 апреля Верховный комиссар зарегистрировала 3893 жертвы среди гражданского населения на Украине: 1793 убитых и 2439 раненых», - говорится в докладе.

Умершие были идентифицированы как 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек, а также 69 детей и 899 взрослых, ожидающих опознания. Пострадавшие были идентифицированы как 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, ожидающих опознания.

Что касается районов контроля, то, по оценкам Организации Объединенных Наций, 1722 погибших и 2164 раненых на территории, все еще контролируемой украинским правительством, включая 571 погибших и 963 раненых в районах, находящихся под ее контролем в спорных Донецкой и Луганской областях на востоке страны. В районе, находящемся под контролем ополченцев этих самопровозглашенных республик, ООН зафиксировала 346 жертв (71 погибших и 275 раненых).

Организация Объединенных Наций отмечает, что большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с «широкой зоной поражения», тяжелой артиллерией, применением ракетных платформ, а также ударами с воздуха.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Международное агентство далее указывает, что фактические цифры «значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни», поскольку отсутствует информация о некоторых местах, где происходили интенсивные боевые действия, и многие детали жертв «все еще остаются в ожидании подтверждения».

Организация Объединенных Наций также «принимает к сведению» доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 08 ч. 00 м. (по местному времени) 9 апреля 177 детей были убиты и 336 ранены.

Со своей стороны, по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,5 млн украинских беженцев покинули свою страну с начала российского вторжения 24 февраля.

УВКБ ООН сообщило, что в это воскресенье было 4 503 954 украинских беженца. Это на 62 291 больше, чем днем ранее. Европа не видела такой лавины беженцев со времен Второй мировой войны.

Девяносто процентов бежавших из Украины составляют женщины и дети, поскольку украинские власти не разрешают покидать страну мужчинам призывного возраста.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 210 000 неукраинцев также покинули страну, иногда испытывая трудности с возвращением в страны происхождения.

Согласно данным, опубликованным МОМ 5 апреля, еще 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны.

Это означает, что более четверти населения были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища за границей или где-либо в Украине.

До конфликта Украина размещала более 37 миллионов человек на контролируемой Киевом территории, не включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году, или районы востока, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов.

Польша принимает самое большое количество беженцев из Украины.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

По данным УВКБ, с начала войны 2 593 902 человека пересекли территорию Польши до субботы. Со своей стороны, польская пограничная полиция заявила в воскресенье, что она зарегистрировала 2 630 000 прибытий.

Многие беженцы уезжают в другие европейские страны.

По данным УВКБ, 700 000 из тех, кто остается в Польше, уже получили национальный идентификационный номер.

Этот номер широко используется в отношениях с польскими государственными учреждениями и службами здравоохранения, для получения номера телефона и доступа к определенным банковским услугам.

По оценкам польской пограничной полиции, с начала конфликта в Украину вернулось более 500 000 человек.

До войны в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских рабочих-иммигрантов.

По информации от Europa Press и AFP

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