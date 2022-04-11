ООН подтвердила, что почти 1800 мирных жителей погибли и более 2400 получили ранения в Украине с начала российского вторжения

Согласно последней информации Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, опубликованной в это воскресенье, почти 1800 украинских гражданских лиц были убиты и более 2400 ранены в результате российского вторжения в Украину.
«С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 00 часов утра 9 апреля Верховный комиссар зарегистрировала 3893 жертвы среди гражданского населения на Украине: 1793 убитых и 2439 раненых», - говорится в докладе.
Умершие были идентифицированы как 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек, а также 69 детей и 899 взрослых, ожидающих опознания. Пострадавшие были идентифицированы как 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, ожидающих опознания.
Что касается районов контроля, то, по оценкам Организации Объединенных Наций, 1722 погибших и 2164 раненых на территории, все еще контролируемой украинским правительством, включая 571 погибших и 963 раненых в районах, находящихся под ее контролем в спорных Донецкой и Луганской областях на востоке страны. В районе, находящемся под контролем ополченцев этих самопровозглашенных республик, ООН зафиксировала 346 жертв (71 погибших и 275 раненых).
Организация Объединенных Наций отмечает, что большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с «широкой зоной поражения», тяжелой артиллерией, применением ракетных платформ, а также ударами с воздуха.
Международное агентство далее указывает, что фактические цифры «значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни», поскольку отсутствует информация о некоторых местах, где происходили интенсивные боевые действия, и многие детали жертв «все еще остаются в ожидании подтверждения».
Организация Объединенных Наций также «принимает к сведению» доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 08 ч. 00 м. (по местному времени) 9 апреля 177 детей были убиты и 336 ранены.
Со своей стороны, по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 4,5 млн украинских беженцев покинули свою страну с начала российского вторжения 24 февраля.
УВКБ ООН сообщило, что в это воскресенье было 4 503 954 украинских беженца. Это на 62 291 больше, чем днем ранее. Европа не видела такой лавины беженцев со времен Второй мировой войны.
Девяносто процентов бежавших из Украины составляют женщины и дети, поскольку украинские власти не разрешают покидать страну мужчинам призывного возраста.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), около 210 000 неукраинцев также покинули страну, иногда испытывая трудности с возвращением в страны происхождения.
Согласно данным, опубликованным МОМ 5 апреля, еще 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны.
Это означает, что более четверти населения были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища за границей или где-либо в Украине.
До конфликта Украина размещала более 37 миллионов человек на контролируемой Киевом территории, не включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году, или районы востока, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов.
Польша принимает самое большое количество беженцев из Украины.
По данным УВКБ, с начала войны 2 593 902 человека пересекли территорию Польши до субботы. Со своей стороны, польская пограничная полиция заявила в воскресенье, что она зарегистрировала 2 630 000 прибытий.
Многие беженцы уезжают в другие европейские страны.
По данным УВКБ, 700 000 из тех, кто остается в Польше, уже получили национальный идентификационный номер.
Этот номер широко используется в отношениях с польскими государственными учреждениями и службами здравоохранения, для получения номера телефона и доступа к определенным банковским услугам.
По оценкам польской пограничной полиции, с начала конфликта в Украину вернулось более 500 000 человек.
До войны в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских рабочих-иммигрантов.
По информации от Europa Press и AFP
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