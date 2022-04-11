Отмена консультаций по мандату, триумф народа Мексики

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор был поцарапан. Более 90% людей, участвовавших в консультациях по аннулированию мандата, выразили свою поддержку в это воскресенье, 10 апреля.

Хотя Национальный избирательный институт (INE) установил только треть опросов по сравнению с 2018 годом, Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал более 15 миллионов голосов, то есть половину этого времени.

И эти более 15 миллионов голосов хотел бы Рикардо Анайя на последних президентских выборах, когда он набрал почти 12 миллионов; или Хосе Антонио Миде, получивший 9 миллионов.

(Foto: Morena)

В июне 2021 года они снова не приблизились к этой цифре. Партия национального действия (PAN) получила 8,9 миллиона голосов, а Институционно-революционная партия (PRI) - 8,7 миллиона.

Если кто-то сказал, что это будет испытание, чтобы измерить силу нашего президента и движения, мы можем сказать им, что они оба сильны как никогда. Было показано, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор не одинок.

Это правительство стремится утвердить демократию, а также расширять и углублять ее, чтобы оно было представительным, представительным и популярным.

Четвертая трансформация стремится дать всю власть народу и с аннулированием мандата, если в будущем любой президент предаст народный мандат, он отправится домой. В этом и заключается важность этого беспрецедентного мероприятия. Демократия участия уже стала реальностью в нашей стране, и с этого момента все президенты должны будут править, подчиняясь народу.

(Foto: Morena)

Мы все еще творим историю. Народ Мексики продолжает мирное и демократическое восстание, постоянную мобилизацию и организацию, неустанно до тех пор, пока не укрепит преобразования.

Демократия не принадлежит ни одному советнику по выборам. Демократия принадлежит народу. Поэтому следующий шаг — избирательная реформа и отмена руководителей Института выборов, которые хотят отказать нам в праве на народную демократию.

10 апреля этого года стало важной вехой для нашей демократии и истории Мексики. И это стало возможным благодаря поддержке и любви народа к нашему президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, что еще раз продемонстрировали избирательные участки.

Поздравляем народ Мексики с этим историческим триумфом!





* Марио Дельгадо — национальный президент партии «Национальное движение за возрождение»









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