«НИС не может лишить народ Мексики права решать»: Марио Дельгадо выступил в защиту отзыва мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 10ABRIL2022.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado acude a ejercer su voto en el ejercicio de Revocación de Mandato, donde la ciudadanía decidirá si continúa en el cargo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

В это воскресенье, 10 апреля, состоялось аннулирование мандата, которое было организовано и проведено Национальным избирательным институтом (INE), так что в конце дня Марио Дельгадо, национальный президент Морены, вышел, чтобы отпраздновать успех и участие народа Мексика в этом консультативном мероприятии.

Около 8:20 вечера (центральное время Мексики) Дельгадо Каррильо дал пресс-конференцию, на которой сказал, что это упражнение открывает новую главу в демократии Мексики, где «все президенты должны будут править, подчиняясь народу».

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