Это непростые часы для одного из колумбийских футбольных кумиров, который попал в аварию в ранние часы понедельника, когда он сбил машину, где он ехал на автобусе общественного транспорта в городе Кали, и его прогноз зарезервирован, согласно последнему медицинскому заключению клиники Имбанако где удерживается бывший игрок.

55-летний бывший футболист служил спортивным комментатором и ранее входил в тренерский штаб Хорхе Луиса Пинто, когда он был у руля Мильонариоса в 2019 году.

Когда имя Фредди Эусебио Ринкона слышно, память восходит к Италии 90, когда в муках матча он забил гол жеребьевки, один из исторических результатов для национального футбола.

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Команда Колумбии вернулась на чемпионат мира после 28 лет отсутствия и осталась в группе D, состоящей из Югославии, Объединенных Арабских Эмиратов и могущественной Германии, которая в то время занимала второе место в мире.

Точно, последней игрой группового этапа под руководством Франсиско Матураны были тевтонцы. Триколор победил Эмирейтс в своем дебюте и поражение от Югославии, поэтому он должен был иметь хороший результат, чтобы хотя бы претендовать на звание лучшего третьего.

Матч был очень близким, но в 88 лет европейцы ушли и открыли счет через Пьера Литбарски, что осложнило стремление выйти в 1/8 финала. Однако Колумбия достигла эпоса после мастерской помощи Карлоса эль Пибе Вальдеррамы из Фредди Ринкона, который своей длинной ногой определял Бодо Ильгнера через середину ног.

Когда отмечалось 30-летие этой исторической цели, Фредди Ринкон заявил, что это был момент, который он никогда не забывает из-за того, что это значило для страны, которая нуждалась в победе из-за сложной ситуации, переживаемой в те годы.

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