Кубинская диктатура вновь арестовала Берту Солер, лидера организации «Дамы в белом»

Кубинские диссиденты Берта Солер, лидер оппозиционного движения «Дамы в белом», и ее муж, соратник диссидент Анхель Мойя, были освобождены рано утром в понедельник после того, как их арестовали двенадцатое воскресенье подряд в Гаване агентами диктатуры Кастро.

Мойя сообщил в своем аккаунте в Facebook, что он и Солер были арестованы в 10.45 в воскресенье утром «объединенными репрессивными силами государственной безопасности и национальной полиции, когда они покидали национальную штаб-квартиру Лас-Дамас-де-Бланко», расположенную в гаванском районе Лоутон.

Мойя пояснил, что оба были доставлены в полицейские подразделения в муниципалитетах Гуанабакоа и Которро, где каждый наложил штраф в размере 150 кубинских песо (что эквивалентно 6,25 доллара по официальному обменному курсу) и освободили вскоре после двух часов утра в понедельник.

Члены организации «Дамы в белом» арестовывались каждые выходные с тех пор, как в январе они объявили, что, как и до пандемии, снова выйдут на улицы, на этот раз арестованными на протестах 11 июля прошлого года.

Движение «Дамы в белом» было сформировано группой женщин-родственников 75 диссидентов и независимых журналистов, арестованных и приговоренных в марте 2003 года к высоким срокам тюремного заключения после волны репрессий со стороны кубинского режима, известной как «Черная весна».

Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron detenidos arbitrariamente en La Habana

Жены, матери и другие родственники этих заключенных начали серию воскресных маршей с призывом освободить их и стали символом инакомыслия. В 2005 году The Ladies in White получила премию Сахарова «За свободу совести» от Европейского парламента.

Европейский союз (ЕС) и неправительственные организации, такие как Human Rights Watch (HRW) и Amnesty International (AI), раскритиковали эту волну арестов, назвав их политическими.

Кубинские власти, со своей стороны, утверждают, что они являются контрреволюционерами, которые пытаются нарушить национальный суверенитет по приказу Соединенных Штатов.

На прошлой неделе организация Prisoners Defenders (PD) сообщила, что в настоящее время на Кубе насчитывается 1027 политических заключенных, большинство из которых (894) в результате демонстраций оппозиции в июле прошлого года.

Эта организация, которая ежемесячно публикует список политических заключенных на Карибском острове, сообщает, что 38 из этих задержанных и осужденных являются несовершеннолетними, самым молодым из 13 лет, и 42% из них были обвинены в мятеже.

По сравнению с предыдущим годом они отмечают, что апрель прошлого года начался со 140 политических заключенных, и эта цифра значительно возросла после протестов 11 июля, в ходе которых тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против диктатуры Мигеля Диаса-Канеля под крик «свободы».

La ONG Prisoners Defenders reportó que en este momento hay más de mil presos políticos en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Защитники заключенных (PD) утверждают, что более 5000 человек были арестованы в ходе протестов 2021 года и более 1500 подверглись уголовному преследованию.

В общей сложности организация осуждает 1204 политических заключенных с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года.

Prisoners Defenders, которая постоянно осуждает политическую ситуацию на Кубе, обвинила кубинский режим в Организации Объединенных Наций на прошлой неделе в «пытках» «политических заключенных» на острове, в докладе, представленном Комитету ООН против пыток и Специальному докладчику по вопросу о пытках.

(С информацией из EFE)

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