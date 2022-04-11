Женская сборная Колумбии до 20 лет не вышла за рамки жеребьевки против Венесуэлы

Женская сборная Колумбии до 20 лет забила гол с Венесуэлой во второй день южноамериканской категории, проходящей на чилийской территории. Кофейная команда завершила свою вторую ничью подряд после безгольного матча в своем дебюте против Аргентины.

Колумбийцы были подвергнуты в первые минуты Венесуэле, которая под высоким давлением породила ошибки при выходе из Колумбии, которые могли выдержать только атаки Винотинто.

Через 8 минут первый выбор игры за пограничную одиннадцатую придет через угловой удар Райдерлина Карраско, который закрылся к передней штанге, но Наталья Хиральдо была бдительна и избежала падения своего портала.

Самый ясный вариант появился примерно через 40 минут после безрассудства в районе Аны Марии Гусман, которая сбила Марианьелу Хименес, и судья заседания, не колеблясь, указал на максимальное наказание в пользу Венесуэлы.

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Ответственной за исполнение пенальти была игрок Кимберлин Кампос, которая получила слабый удар Натальи Хиральдо, которая была великой фигурой первого тайма для «Триколора».

На втором этапе эмоции от матча придут, сначала с левоногим выстрелом Марианьелы Хименес, которая благодаря провиденциальному вмешательству Натальи Хиральдо Колумбия ушла на ноль.

В 52 года Колумбия открыла счет через Гизелу Робледо, которая победила венесуэльскую оборонительную сагу в скорости, чтобы закончить правильно и победить сопротивление вратаря Хилари Азуэхе.

Однако через восемь минут после углового матча матч стал равным, а недостаточная концентрация колумбийской защиты позволила Кимберлин Кампос выйти в финал 1:1.

Капитан сборной Колумбии Мария Камила Рейес посетовала на то, что Венесуэла проиграла, что лишило их первой победы в конкурсе.

Следует отметить, что на втором часе «Альбичелесте» обыграла Перу со счетом 3:0 и команды группы А, в то время как «инки» упали в своих трех презентациях. Те, кто возглавляет Карлос Паниагуа, занимают третье место в зоне с двумя очками, что на два меньше, чем Чили и Венесуэла.

Следующий матч Колумбии против Перу состоится в четверг, 12 апреля, в 15:00, а Венесуэла сыграет с Чили около 17:30.

В пуле B Бразилия лидирует с шестью очками, за ней следуют Эквадор и Уругвай с тремя, а Боливия и Парагвай не имеют единиц.

Формации:

Колумбия:

Наталья Хиральдо; Ана Мария Гусман, Анжеле Барон, Келли Кайседо, Кайли Сисо; Илиана Искьеро, Лицей Серна, Габриэль Родригес, Мария Камила Рейес, Гизела Робледо; Ингрид Герра.

Венесуэла:

Хиласи Азуайе; Фабиола Солорсано, Ана Паула Фрейз, Габриэла Ангуло, Марианиэла Хименес; Барбара Оливери, Райдерлин Карраско, Сабрина Араухо-Элорса, Зулайкар Милано, Барбара Мартинес; Кимберлин Кампос.

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