Аэропорт Атланты снова стал самым загруженным в мире

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

Аэропорт в Атланте, штат Джорджия, США, официально названный Хартсфилд-Джексон, был самым загруженным аэропортом в мире в течение 22 лет подряд. Но пандемия наступила, и все изменилось. В 2020 году аэропорт Гуанчжоу в Китае забрал у него корону и отправил его на второе место в рейтинге. Но только на год.

После сбора глобальных данных о воздушном движении в 2021 году Международный авиационный совет определил, что аэропорт Атланты возобновил свою прежнюю деятельность и снова стал самым загруженным в мире.

В 2021 году через аэропорт Атланты прошло 75,7 миллиона пассажиров, что на 76 процентов больше, чем в 2020 году, хотя это все еще на 32 процента ниже показателей 2019 года, существовавших до пандемии.

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Но не только Атланта лидирует в рейтинге, но 8 из 10 самых загруженных аэропортов мира находятся в Соединенных Штатах. Даллас-Форт-Уэрт, штат Техас, занимает второе место в списке с 62,5 миллионами пассажиров. На третьем месте, с 58,8 млн пассажиров, оказался аэропорт Денвера в Колорадо. Чикаго и Лос-Анджелес завершают подиум в пятерке лучших. Шарлотта в Северной Каролине, Орландо, Флориде и Лас-Вегасе, штат Невада, вошла в первую десятку рейтинга.

Аэропорт Гуанчжоу опустился до восьмого места в рейтинге всего за один год с 40,3 миллиона пассажиров в 2021 году. Другой китайский аэропорт, Международный аэропорт Шуанлю, в Чэнду, поднялся с третьего места в 2020 году до девяти в 2021 году.

«Хотя мы опасаемся восстановления, которое, как мы знаем, может сделать несколько шагов назад, момент, созданный объявлением о возобновлении границ в нескольких странах мира, волнует нас значительным увеличением воздушного движения во второй половине 2022 года», - сказал Луис Фелипе де Оливейра, генеральный директор Международного авиационного совета.

По оценкам, в 2021 году 4,5 миллиарда человек путешествовали воздушным транспортом по всему миру. Это показатель, который отражает 25-процентное восстановление по сравнению с 2020 годом, но все еще на 50 процентов ниже показателей 2019 года.

Соединенные Штаты восстановили внутреннее воздушное сообщение в 2021 году, поэтому большое количество их аэропортов входит в топ-10 рейтинга. Но международный транзит еще не восстановился. Когда международные рейсы выполнялись нормально, до 2019 года такие аэропорты, как Орландо и Лас-Вегас, занимали 31 и 30 места соответственно.

То же самое произошло в Китае в 2020 году. Это была первая страна в мире, которая восстановила внутренние рейсы, и поэтому ее количество резко возросло в этом году. Аэропорты, которые традиционно занимают первое место в списке, такие как Хитроу в Лондоне, Шарль де Голль в Париже или Дубай, пока отсутствуют.

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