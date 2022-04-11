Отмена мандата победила в всенародном опросе: в нем приняли участие еще 10,2 миллиона мексиканцев

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

В это воскресенье, 10 апреля, состоялось консультативное осуществление аннулирования мандата, целью которого является узнать, хочет ли народ Мексики, чтобы президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) продолжал занимать должность, которую он избрал, и, хотя участие граждан недостаточно, чтобы быть обязательным, отмечается, что он был в подавляющем большинстве больше, чем прошлогодний всенародный опрос.

И дело в том, что Национальный избирательный институт (INE) дал официальные оценки этого консультативного мероприятия, которые стимулируют возможную реакцию массы избирателей в республике и указывают на то, что по сравнению с всенародным опросом 2021 года мексиканцы говорили в три раза больше, чтобы выразить свое мнение о останется ли президент или уходит.

Согласно официальным данным, из 92 миллионов 823 тысяч 216 граждан, которые составляют избирательные списки INE, от 17,0 до 18,2% приняли участие в выборах. Это означает, что проголосовало от 15,7 до 18,8 миллиона человек, из которых подавляющее большинство одобрило постоянство AMLO в качестве главы федеральной исполнительной власти.

НСИ утверждает, что процент проголосовавших за то, чтобы Лопес Обрадор покинул президентский пост, колеблется от 6,4 до 7,8 процента, а число воздержавшихся от голосования колебалось от 1,6 до 2,1%, в то время как ратификация составила от 90,3 до 91,9 процента, поэтому цифры были в пользу президента.

По сравнению с всенародным опросом, который предлагал начать расследование в отношении бывших президентов Мексики, с тем чтобы в любом случае против них можно было возбудить судебное разбирательство, в этом мероприятии приняли участие 6 663 208 граждан, или на 10,2 миллиона меньше людей.

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