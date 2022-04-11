Отмена мандата: кто был двумя губернаторами оппозиции, пришедшими голосовать

В это воскресенье, 10 апреля, состоялась консультация по аннулированию мандата, которой подвергся президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), чтобы выяснить, потерял ли он доверие граждан, которые предоставили ему победу на выборах 2018 года или нет - половина его правительства -.

Однако некоторые моменты привлекли внимание этого события, поскольку были люди, близкие к оппозиции, которые пришли голосовать, утверждая, что в качестве государственных служащих они обязаны участвовать в осуществлении демократии участия.

Среди них были губернаторы Дуранго и Кинтана-Роо, Хосе Росас Айспуро Торрес и Карлос Хоакин Гонсалес соответственно, которые поделились фотографиями в своих социальных сетях о том, когда они пришли на участие.

«Исполняя свой гражданский долг и полностью доверяя институтам, я участвовал в этом дне в Мандате #Revocación. Демократическое упражнение, которое позволяет нам участвовать в жизни граждан», — написал президент Партии национального действия (PAN).

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

К ним присоединились представители Движения национального возрождения (Морена), которые продолжали разделять важность участия в учениях, проводимых мексиканским президентом с 2021 года.

Рано утром появилась Индира Вискаино, губернатор Колимы, и Дэвид Монреаль, губернатор Сакатекаса, стали первыми мореноистами, которые продемонстрировали свою поддержку и поддержку осуществлению демократии участия.

Через час появился Рубен Роша, президент Синалоа, который предложил слова прессе, ожидавшей его на выходе; в то время как глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо, которая обращалась к соседям и скандировалась как «президент, президент».

«Есть еще процент установки коробок, поэтому они информируют меня, но есть много, много участия», - сказал столичный президент.

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

Кроме того, Марина дель Пилар (Нижняя Калифорния); Виктор Кастро Косио (Южная Нижняя Калифорния); Лейда Сансорес (Кампече); Рутилио Эскандон (Чиапас); Эвелин Сальгадо (Герреро); Альфредо Рамирес (Мичоакан) Куаутемок Бланко (Морелос); Мигель Анхель Наварро (Наярит); Мигель Барбоса (Мичоакан) Пуэбла): Рикардо Гальвемок ( Пуэбла) Лардо Кардона (Сан-Луис-Потоси), Альфонсо Дурасо (Сонора), Карлос Мануэль Мерино (Табаско), Лорена Куэльяр (Тласкала) и Куитлауак Гарсия (Веракрус) также пришли проголосовать до конца дня.

Тем временем остальные оппозиционные губернаторы практически отсутствовали: Мартин Ороско (Агуаскальентес), Мару Кампос (Чиуауа), Мигель Рикельме (Коауила), Омар Файяд (Идальго), Энрике Альфаро (Халиско), Альфредо дель Масо (Штат Мехико), Самуэль Гарсия (Нуэво-Леон), Алехандро Мурат (Оахака); Маурисио Кури (Керетаро)) и Франсиско Хавьер Кабеса де Вака (Тамаулипас).

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Тем временем, имея в руках верительные грамоты Национального избирательного института (INE) и в сопровождении своей жены Беатрис Гутьеррес Мюллер, президент Лопес Обрадор проголосовал за улицу Монеда, расположенную в Историческом центре, 10 апреля, примерно в 08:45 часов, всего через несколько минут после открытие коробок.

Следует добавить, что во время утренней конференции 5 апреля президент заверил в своем бюллетене, что напишет «Да здравствует Эмилиано Сапата!».

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