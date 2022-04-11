Отмена мандата: всенародный опрос набрал больше голосов, чем Фокс, Кальдерон и Анайя

День отзыва мандата AMLO закончился, и вместе с ним появились первые данные, которые дал так называемый быстрый подсчет. По предварительным оценкам Национального избирательного института (НИС), в общей сложности 17 и 18,2 процента списков избирателей пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос при отмене мандата.

Это означает, что явка выросла с 15,7 млн до 18,8 млн избирателей как в Мексике, так и за рубежом, где более 90% проголосовали за то, чтобы Андрес Мануэль Лопес Обрадор продолжил свой срок.

Эти цифры показывают, что участие граждан не только превышает количество голосов, набранных Рикардо Анайей и Хосе Антонио Миде на последних выборах президента Мексики, но и количество голосов, предоставленных за ратификацию AMLO у власти до 2024 года.

На федеральных выборах 2018 года Рикардо Анайя Кортес участвовал в качестве знаменосца Партии национального действия, Партии демократической революции и коалиции «Гражданское движение», где он позиционировал себя ниже Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

(FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO) Misael Valtierra

В общей сложности политик набрал 22,27% от общего числа голосов, то есть 12 миллионов 610 тысяч 120 голосов, при цифрах 9 миллионов 996 тысяч 514 бюллетеней для ПАН, и всего 1 миллион 602 тысячи 715 за ПРД и 1 миллион 10 тысяч 891 за МК.

То же самое произошло с Хосе Антонио Миде Курибреной, которого поддержала коалиция между PRI, Партией зеленых экологов Мексики и Новым альянсом, с которым он выиграл в общей сложности 16,40% финальных голосов.

То есть 7 миллионов 677 тысяч 180 расчетов для PRI, 1 миллион 50 тысяч 480 для PVEM и только 561 193 для Нуэва Альянса, что значительно ниже альянса во главе с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и Мореной.

Данные даже свидетельствуют о том, что участие было больше, чем количество голосов, полученных Фелипе Кальдероном и Висенте Фоксом из Партии национального действия, когда они выиграли соответствующие демократические процессы в 2000 и 2006 годах.

Ricardo Anaya y su coalición encabezada por el PAN obtuvieron menos votos en 2018 que la revocación de mandato FOTO: OLEGARIO CABRERA /CUARTOSCURO.COM Olegario Cabrera (Temo Moreno) | Olegario Cabrera (Temo Moreno)

Первый оппозиционный президент, достигший чередования власти, Висенте Фокс Кесада победил, набрав в общей сложности 15 миллионов 989 636 голосов за Альянс за перемены, в то время как Фелипе де Хесус Кальдерон Инохоса сделал то же самое, набрав всего 15 миллионов 284 голоса, что ниже, чем у его предшественника.

Данные даже отметил Марио Дельгадо, национальный президент Национального движения возрождения, который отметил: «С третью площадей сегодня президент @lopezobrador_ набрал больше голосов, чем предатель демократии Висенте Фокс и больше, чем Фелипе Кальдерон, когда он украл президентское кресло», добавив хэштеги «Тенган, чтобы учиться» и «Мы миллионы с AMLO».

Однако этот результат участия составляет менее 40%, установленный Федеральным законом об аннулировании мандата и Политической конституцией Мексиканских Соединенных Штатов, поэтому его осуществление не будет иметь обязательной силы и не будет иметь прямых политических последствий.

Vicente Fox obtuvo menos votos que la Revocación de Mandato FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

С другой стороны, по сравнению с всенародным опросом, который предлагал начать расследование в отношении бывших президентов Мексики, с тем чтобы в любом случае против них можно было возбудить судебное разбирательство, в этом мероприятии приняли участие 6 663 208 граждан, или на 10,2 миллиона меньше люди.

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