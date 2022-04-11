Аннулирование мандата: «Новый инструмент с большим потенциалом»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Мексиканцы сделали ставку в это воскресенье на преемственность Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на посту президента страны в ходе консультаций по отмене мандата. , и хотя участие граждан не достигло 20% и, следовательно, не будет иметь обязательной силы, он все же подчеркнул, что оно было значительно выше, чем в прошлом году всенародного опроса.

От 90,3% до 91,9% избирателей, пошедших на избирательные участки, проголосовали за то, чтобы президент оставался на своем посту в течение оставшихся трех лет своего срока, в то время как от 6,4% до 7,8% предпочли аннулирование, сообщил президент Национального избирательного института (INE) Лоренцо Кордова.

Отен Партидо Лара, академик Ибероамериканского университета Леона, считает, что воскресный день был полезен, поскольку это был новый инструмент, который был применен на практике в нескольких странах.

«Я думаю, что у него большой потенциал, но трудно предположить, что такой инструмент может дебютировать с очень высокой явкой. Вы не можете сравнивать этот тип упражнений с конституционными выборами. Они имеют разные характеристики в своей институциональной архитектуре. Например, что касается предыдущих консультаций по судебному преследованию президентов, мы действительно увидели значительный прогресс».

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Доктор латиноамериканских исследований из UNAM считает, что, хотя федеральное правительство и Национальный институт выборов (INE) уделяют много внимания, каждому следовало позволить свободно выражать свои мнения как за, так и против.

«Есть интересное противоречие, это институты общественного интереса, поэтому трудно создать механизм участия. Я думаю, что в будущем следует подумать или переосмыслить, что НИС является единственным, кто может распространить это аннулирование мандата», - пояснил он.

По словам эксперта, реализация отмены мандата во многом зависит от воли президента после выборов 2024 года, а также от расстановки политических сил. «Легитимность — это всегда неосязаемый элемент, который очень важен для правительства. Интересно, что бы произошло, если бы подобные упражнения выполнялись в предыдущие годы».

То, что он считал достойным энтузиазма и очень важным для сохранения в мексиканской демократии, заключалось в том, что все эти процессы «делают их гражданами, были добровольцы, которые отказались от своего дня, чтобы делать такого рода вещи. НСИ принадлежит гражданам, и граждане делают это, что очень полезно для нашей политической системы».

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Что касается разногласий между НИС и президентом Лопесом Обрадором, Партидо Лара заявила, что существует напряженность по поводу «вопроса о бюджетах, потому что у них разные расчеты о том, сколько это должно стоить».

«Я думаю, что есть также вопрос, который исходит не от этого правительства, а давным-давно о высоких зарплатах председательствующих советников. Я считаю, что это справедливо. Одна из проблем демократии заключается в том, что она очень дорогая».

Очевидно, по его словам, существует политическая напряженность, потому что Лоренцо Кордова, президент INE, покинет свой пост до окончания шестилетнего срока президента Моренисты.

«Назначение нового председательствующего директора вызывает политическую напряженность, в том числе потому, что AMLO выдвинула идею о том, что они будут избраны через своего рода прямой механизм. Мы находимся в сложном времени политических перемен», - заключил он.

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