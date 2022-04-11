Прокуратура обвиняет мэра Манауре в нарушениях в его владении

10 апреля Генеральная прокуратура объявила, что выдвинула обвинения против мэра Манауре, Ла-Гуахира Хуана Хосе Роблеса Хулио, за предполагаемые нарушения при регистрации и вступлении в должность в качестве первого органа власти муниципалитета на период (2020-2023 годы).

Сторожевой орган пытается установить, имел ли бывший президент основания для неспособности занять должность, несмотря на предполагаемые отношения второй степени кровного родства (брат) с Карлосом Артуро Роблесом Хулио (2018-2021), который занимал пост ректора Университета Ла Гуахира в течение 12 лет месяцев до его избрания мэром.

По этим фактам в решении Административного суда Гуахиры от 15 января 2021 года, утвержденном Государственным советом, избрание Хуана Хосе Роблеса Хулио мэром муниципалитета Манауре было объявлено недействительным, а полномочия предоставлены аккредитованной счетной комиссией. его как такового приказали отменить.

Что касается Образования, то бывший президент смог нарушить пункт 4 статьи 37 Закона 617 2000 года, в котором говорится, что «он не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, избран или назначен муниципальным или районным мэром: (...) 4. Любое лицо, имеющее родственные связи (...) до второй степени кровного родства, с должностными лицами, которые в течение двенадцати (12) месяцев до выборов осуществляли административную власть (...) в соответствующем муниципалитете (...)».

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На этом процессуальном этапе возможная вина подследственного лица была условно классифицирована как очень серьезная, совершенная как очень серьезная вина за явное нарушение императивных норм.

Региональная прокуратура Гуахиры указала, что после этапа расследования дело будет направлено в ведомство, назначенное для продвижения дисциплинарного разбирательства, перед которым субъекты разбирательства могут представить заявления об отказе от ответственности, бесплатную версию и предоставить и/или запросить доказательства и свои состязательные бумаги, если они считают это уместным.

Другие действия прокуратуры

Государственное министерство выступило с заявлениями о возражениях бывшим советникам Сан-Мартина, Сезару, в период 2016-2019 гг., Эральдо Кинтеро Хименесу, Фернандо Гонсалесу Наварро, Херману Киньонесу Валеро и Уилмеру Ариасу Хименесу за предполагаемые нарушения при выборе муниципального чиновника.

Провинциальная прокуратура Оканья, Северный Сантандер, расследует их, потому что бывшие чиновники, которые входили в совет директоров корпорации в 2016 году, подписали соглашение с Национальной федерацией советов (Фенакон) о поддержке отбора, без видимых выполняя требования, предъявляемые этим юридическим лицом в соответствии с законом.

Согласно результатам расследования, Фенакон, судя по всему, не был создан как университет или высшее учебное заведение и не специализировался на подборе персонала, поэтому он, как утверждается, не соответствовал условиям пригодности и опыта для поддержки выборов муниципального должностного лица на должность период 2016 — 2020 годов.

Для надзорного органа бывшие должностные лица, возможно, нарушали принципы морали, экономии, прозрачности, объективного отбора и ответственности административной функции. В связи с этими событиями прокуратура квалифицировала предполагаемое поведение подследственных как очень серьезное правонарушение, совершенное как очень серьезное преступление. Четыре бывших сотрудника могут попросить, чтобы их заслушали в бесплатной версии, если они об этом попросят.

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