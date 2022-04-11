Сборная Перу: восстановление Андре Каррильо в связи с утешительным матчем перед чемпионатом мира в Катаре 2022

Сборная Перу сумела завоевать пятое место в отборочном туре Южной Америки, что позволило ей выйти в плей-офф перед чемпионатом мира в Катаре 2022 года. В этом смысле одним из основных оплотов этого достижения был Андре Каррильо, который получил серьезную травму в матче с уругвайцами и выйдет из игры в ближайшие месяцы. Тем не менее, будет новое развитие с точки зрения его восстановления.

По словам журналиста Густаво Перальта из ESPN Peru, «Кулебра» будет отправлена Аль-Хилалом из Саудовской Аравии, его нынешним клубом, в Европу, чтобы лечить левое колено, которое страдает от растяжения связок. Причина путешествия на Старый континент? Что ж, было бы эксклюзивное место с самыми высокими технологиями для лечения проблем в этой области тела, учитывая, что ваша команда хочет, чтобы он был доступен как можно скорее.

«Информация в команде F ESPN Peru: Андре Каррильо по решению Аль-Хилала отправится в Европу для лечения в специализированном и высокотехнологичном центре травм колена. Его клуб хочет, чтобы он выздоровел как можно скорее, и это помогло бы ему достичь утешительного момента», - сказал коммуникатор через свой аккаунт в Twitter. Очевидно, что это также пошло бы на пользу национальному актерскому составу, так как ему нужно, чтобы Каррильо был в отличном состоянии для матча репески 13 июня в Дохе, Катар.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

ВРЕМЯ ТРАВМЫ

Напомним, что нападающий сборной получил травму в матче против команды «чарруа» в Монтевидео. Это было во втором тайме, когда в игре, где он гонял мяч в зону соперника, Родриго Бентанкур принял его чисто, хотя, чистив его, дестабилизировал его. В то время перуанец взял колено с серьезными жестами боли, поэтому его пришлось переодеть в Сантьяго Орменьо.

На следующий день в Лиме ему сделали МРТ в местной клинике, где было установлено, что он заразился растяжением связок передней крестообразной связки левого колена, говорится в заявлении ФПФ.

Изначально считалось, что травма продлится от 3 до 4 месяцев, что делает ее справедливой или почти невозможной для матча с Австралией или Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако с решением, принятым его клубом, есть надежда, что это время может быть сокращено и знаменательное обязательство выйти на чемпионат мира не будет потеряно.

Перуанский нападающий Андре Каррильо травмировал левое колено в матче Перу — Уругвай за отборочный турнир Катара-2022

ВАЖНОСТЬ С ПЕРУ

Андре Каррильо был одним из самых важных футболистов «белой» рохи на протяжении всех текущих квалификаций. Позади Кристиана Куэвы он был вторым лучшим бомбардиром с 3 очками в 14 матчах, как и другой компонент наступательного трезубца Джанлука Лападула. Кроме того, его физическая сила и способность постоянно выходить в зону соперника сделали его опасным игроком для любой команды.

Вот почему тренер «биколора» Рикардо Гарека хочет получить его «да» или «да» для утешительного матча. « Мы думаем, что у Андре Каррильо получится. Мы уверены, что наступит время, чтобы он мог быть там», - подтвердил «Тигр» на пресс-конференции.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

МИТИНГ В ИСПАНИИ ПЕРЕД УТЕШИНИЕМ

В отсутствие официального объявления национальная сборная Перу отправится в Испанию (Барселону или Мурсию), чтобы сосредоточиться и провести товарищеский матч, который позволит им немного пострелять перед матчем репески. Это будет проходить с конца мая до начала июня. Тот факт, что он одновременно находится в Катаре, делает его выгодным направлением, а также имеет прямое сообщение со страной Ближнего Востока и возможность присоединения некоторых игроков напрямую вместо того, чтобы приехать в Перу, чтобы избежать физического износа.

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