Майра Гони больше не может этого делать и она слезно разъясняет, чем занимается в США. США: «Они наносят ущерб моему имиджу»

Майра Гони решила ответить на критику, которую она получила после того, как ее фотография появилась в профиле в социальных сетях «Богини 305», странице девушек А1 в США. Это было частью доклада Amor y Fuego, где говорится о том, чем должна заниматься молодая женщина в этой стране. Артистка слезно просила не слушать программы, которые стремятся повредить ее имиджу только рейтингом.

Актриса и певица сожалеет, что не может продолжить карьеру на землях гринго, так как обрабатывает свои документы, и не может вернуться в Перу, пока все не будет в порядке.

«Я всегда была известна своей чистой карьерой с тех пор, как начала заниматься вокалом и актрисой. Слава Богу, у меня никогда не было недостатка в работе, есть романы, более заметные, чем другие, но я не останавливалась до начала пандемии», - сказала модель.

Молодая женщина объяснила, что после пандемии она решила выехать за пределы своей страны, чтобы открыть новый путь, хотя это означало бы уйти от своей семьи.

«Сначала было трудно, я чувствую себя все лучше и лучше, комфортнее в своем пространстве, благодарна Богу за возможности, есть жертвы, я не могу вернуться в свою страну, пока они мне не позволят. Тем временем я работаю влиятельным лицом, потому что каким-то образом я должен генерировать доход , потому что у меня есть свои сбережения, но я тоже не собираюсь тратить свои сберегательные деньги», - подчеркнул он.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

МАЙРА ГОНИ РАСПЛАКАЛАСЬ И ЗАЩИЩАЛАСЬ

Когда она объясняла, что работает с самого раннего возраста и что мать научила ее экономить деньги, Майра Гони не могла не сломаться и, в слезах, сказала, что очень злится из-за того, что ее образ испачкается.

«Они не понимают, что они влияют на имидж кого-то, я чувствую, что вместо того, чтобы вдохновлять меня, эту помощь от перуанцев, я не чувствую этого: «эй, майрита, как это хорошо для вас», напротив, они дискредитируют мой имидж, который мне было трудно создать на этот раз без необходимости никого для достижения моих мечтаний, потому что у меня есть талант», - сказал он.

«Меня злит плакать из-за того, что мне надоело это, от того, что обо мне говорят, и что я сильный, кто не слушал... . Злится, что все спекулируют, извините, извините, но я сильна, но все выходит из-под контроля...», продолжила молодая женщина, которая смирилась с тем, что, к сожалению, то, что они говорят о ней, шокирует ее, даже если она не хочет.

Майра Гони не может сделать больше и со слезами проясняется, чем в Соединенных Штатах. США — инфлюенсер. (Видео: Инстаграм)

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