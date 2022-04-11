Марио Саенс отреагировал на 45-летний срок Виктории Салас за убийство женщины: «Виновники производства государства»

Марио Саенс, скейтбордист, был приговорен к более чем четырем десятилетиям тюрьмы за признание его виновным в фемициде Виктории Салас, которая была признана в своем номере отеля в 2017 году.

Через Генеральную прокуратуру Мехико (FGJCDMX) было объявлено, что доказательства, представленные прокуратурой в течение более 40 процессуальных дней, позволили Суду обвинения вынести решение в отношении Саенса.

В общей сложности они дали максимум 45 лет тюрьмы мужчине, который несет уголовную ответственность за преступление убийства женщин при отягчающих обстоятельствах, которое произошло в сентябре 2017 года в мэрии Тлалпана.

Mario Sáenz se dijo inocente del delito que se acusa y criticó a las autoridades (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

Обвинение против этого лица было подкреплено агентом прокуратуры при Канцелярии заместителя прокурора, поэтому бывший спортсмен останется в Южной мужской превентивной тюрьме и должен будет оплатить возмещение ущерба.

Местные СМИ после последнего слушания сообщили, что эта сумма, подлежащая выплате, составляет 485 000 песо в пользу косвенных жертв феминицида Виктории Салас.

В следственной папке установлено, что осужденный напал на жертву с острым оружием; позже он оставил тело в ванной комнате, где они оба находились.

Mario Sáenz fue identificado por los trabajadores del hotel como el acompañante de Victoria Salas en el lugar de los hechos, pero él aseguró que se le poncharon las llantas el día de los hechos por lo que no pudo estar ahí (Foto: Instagram / @mariosaenzoficial)

Через официальные социальные сети Марио Саенса, в частности в Instagram, защитник семьи и скейта утверждал, что он «получил ошибочный приговор за преступление, которого не совершал».

Кроме того, они обвинили государство и соответствующие власти в «защите феминицидов» и «привлечении виновных», среди которых выделяется бывшая спортсменка, «в то время как истинное феминицид остается свободным. «Этот приговор не является правосудием», — подчеркнули они.

«Сегодня именно Марио Саенц платит за преступление, которого он не совершал, но завтра это могут быть вы, кого можно было бы выделить без доказательств преступления, которого вы не совершали, приговорены по ложным обвинениям в стране, которая защищает фемициды и верит ложным виновникам», - писали они днями ранее в своих социальных сети.

El ex deportista fue sentenciado por el asesinato de su novia en un hotel de Tlalpan, aunque a través de las redes sociales se dijo inocente (Foto: FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

Среди доказательств, которые они могли бы предоставить властям, - тесты ДНК, тесты геолокации, а также видео в ключевых областях до и после убийства, а также свидетели, которые указывают на противоположное приговору.

«Этот приговор не является правосудием. Мы продолжим бороться за вашу свободу, Марио», — написали они, оставляя открытой возможность поиска срочного способа ее отмены, такого как быстрое обжалование приговора.

Виктория Салас была найдена в своем гостиничном номере в Тлалпане, известном как Ново Коапа, под душем и перерезанием горла. Первым подозреваемым стал Марио Саенс, ее бойфренд и известный скейт CDMX.

Виктория начала празднование своего дня рождения с Марио, согласно тому, что сказала СМИ ее мать. Вместе они отправились в Кокойок в штате Морелос и вернулись в CDMX, как он рассказал своей матери в текстовых сообщениях.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia | Andrea Murcia

Марио был первым подозреваемым, и его даже арестовали на поминках Виктории Салас, но его отпустили. Утверждается, что, согласно представленным им доказательствам, в день убийства женщины он был с другом, у него выбили четыре шины и даже пошел подавать жалобу.

Марио находился на свободе около полутора лет после этого, пока 30 марта 2019 года он добровольно не сдался столичным властям, которые завершили ордер на арест и не перевели его в Северную тюрьму.

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