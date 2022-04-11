Корина Риваденейра и Марио Харт раскрывают имя своего второго ребенка: будет ли он назван в честь отца?

Марио Харт и Корина Риваденейра были на съемочной площадке En Boca de Todos 11 апреля этого года, чтобы принять участие в серии вопросов и ответов. Счастливая пара наконец раскрыла имя, которое они дадут своему второму ребенку после долгого выбора.

Как вы помните, с тех пор как стало известно, что венесуэльская женщина беременна мальчиком, бывший реалити-мальчик не переставал выражать свое когда он знает, что может дать ему такое же имя; однако его жена неоднократно указывала, что не уверена в том, что назовет своего маленького мальчика «Марио».

«Правда или ложь, что второго ребенка назовут Марио, если да?» , спросил Тула Родригес, и мало кто ожидал, что они перейдут к слову «правда», подтвердив тем самым, что их первый мужчина ребенок будет назван в честь Марио.

«Это первый раз, когда он принял это вживую, хорошо, что это уже реальность», - сказал водитель автомобиля и к чему мать его детей добавила: «Я вижу, как он так взволнован этим. Я сопротивлялся невозможному, но ты больше не можешь этого сделать. Его будут звать Марио и все».

Новость вызвала удивление у всех присутствующих на съемочной площадке, и они, не колеблясь, поздравили бывшего участника Esto es Guerra, отметив, что он достиг своей цели, потому что с самого начала хотел дать такое же имя своему первенцу, который скоро родится.

Напомним, что 14 февраля пара сообщила, что во второй раз станут родителями в своих социальных сетях с тендерным постом, удивив всех своих последователей, включая семью Харт Риваденейра.

Марио Харт и Корина Риваденейра раскрывают имя своего второго ребенка. ВИДЕО: Америка ТВ

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