Хуан Осорио заверил, что давление на биосерию Висенте Фернандеса отправило его в больницу

The Last King: The Son of the People стал одним из самых противоречивых биосериалов о мексиканских певцах или актерах в истории телевизионных постановок, которые стали предпочтительным форматом мексиканцев. Столкнувшись со скандалом и спорами, Хуан Осорио твердо стоял перед лицом попыток не пройти через это, и через несколько дней после окончания первого сезона он был госпитализирован по поводу кисты в очень опасном яичке.

Теперь, выздоровев и готовясь ко второму сезону, он встретился с различными СМИ, которые не стеснялись спрашивать его о том, что произошло, с 3 апреля, когда поделился фотографиями внутри больницы и поставил тревогу среди последователей и друзей актерской гильдии. Теперь производитель заверил, что, хотя киста была чем-то неожиданным, весь стресс, вызванный биосерией, частично повлиял на состояние его здоровья и визит в больницу.

«Ну, это была киста яичка, и это было очень опасно. Я думаю, что это все складывается, я думаю, что это также связано с тем, чем вы живете, и, прежде всего, с тем давлением, которое я испытывал в сериале, потому что я не собираюсь отрицать, что это была очень утомительная работа и в то же время работа в романе La Herencia, но вы не перестаете иметь давление», - сказал он во время красной дорожки спектакля театра в Мехико.

Что касается второго сезона, продюсер таких мелодрам, как «Семья с удачей», «Вместе», «Сердце никогда не ошибается» и «Потому что любовь посылает», не хотел упоминать подробностей, потому что он только подтвердил, что он находится в процессе, хотя в различных средствах массовой информации он начал распространять это очень будут воспроизводиться спорные эпизоды:

«Чтобы увидеть, как люди реагируют в этом втором сезоне, я думаю, что вещи, которые они говорят, являются интимными (о Висенте) в некотором роде публичны; в случае с Родриго (Фернандес) вся аудитория знала, что он был частью семьи и жил на ранчо, что нельзя скрыть. Одной из горячих вещей было увидеть, как Висенте отреагировал, когда узнал, что Патрисия беременна, это было трудное время, и мы увидим, как он справился с этим с Кукитой и ее детьми», - сказал Осорио национальной газете.

Что касается основных юридических проблем, с которыми знаменитый сериал был связан с династией Фернандесов, Хуан Осорио сказал, что, хотя проект представляет для него полный интерес, у него нет мнения об этом, поскольку его дело - только производство. «Посмотрите, что законно, я не делюсь ими, не участвую или что-то еще. Моя работа — производство, и я занимаюсь этим с большим удовольствием.

Несколько недель назад перед премьерой первого эпизода донья Кукита Абарка заверила, что она не одинока, потому что у нее есть все поддержка настоящих поклонников мексиканской певицы, которые защищают ее безоговорочно, потому что именно этого хотел бы Эль Рей. Она также добавила, что полностью доверяет законам Мексики, поэтому им не разрешат наживаться на имидже и имени ее мужа, хотя весь сезон транслировался.

Со своей стороны, Televisa также сообщила, что так и не получила судебного уведомления, запрещающего El Último Rey: El Hijo Del Pueblo транслироваться по всей стране, поэтому, несмотря на слухи о возможной отмене второго сезона, все будет продолжаться, как и планировалось.

