Расследование возможного применения химического оружия в Мариуполе российскими войсками

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

Батальон «Азов», ультраправая группа при Министерстве внутренних дел Украины, обвинила российские войска в применении химического оружия во время нападения на портовый город Мариуполь.

Примерно в то же время председатель парламентской комиссии по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш заявила в понедельник, что российские войска применили «неизвестное вещество в Мариуполе. У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность. Скорее всего, это химическое оружие. Это красная линия, за которой мир должен разрушить экономику деспотизма».

После обнародования этой информации западные державы выразили обеспокоенность и объявили, что будут расследовать, действительно ли силы Владимира Путина использовали такой арсенал.

«Российские оккупационные силы применили ядовитое вещество неизвестного происхождения против украинских солдат и гражданских лиц в городе Мариуполь, которое было запущено с вражеского беспилотника», - осудила ультраправая военная группа, сообщает украинское агентство УНИАН.

В полку также сообщили, что у пострадавших будет дыхательная недостаточность, головокружение, рвота и, по-видимому, проблемы с нервной системой , сообщает The Kyiv Независимый.

После первых сообщений Пентагон также рассказал об этой предполагаемой атаке с применением химического оружия: «Нам известны сообщения о том, что российские войска разместили возможный химический боеприпас в Мариуполе, Украина. На данный момент мы не можем подтвердить это и продолжим внимательно следить за ситуацией».

«Эти сообщения, если это правда, вызывают большую тревогу и отражают озабоченность, которую мы испытывали по поводу возможности использования Россией различных средств борьбы с беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, в Украине», — добавили в кратком заявлении Пентагона.

«Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества при нападении на население Мариуполя. Мы срочно работаем с нашими партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия станет жестокой эскалацией конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности», — добавила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своих социальных сетях.

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

Это предупреждение батальона «Азов» и украинского представителя в Брюсселе связано с тем, что министерство обороны Украины ранее предупреждало о высокой вероятности применения российской армией химического оружия во время своих атак.

Пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин предупредил, что украинские войска, защищающие Мариуполь, должны быть окружены на заводе «Азовсталь» и атакованы химическим оружием. Денис Пушилин, лидер непризнанной Донецкой Народной Республики, заявил, что около завода окружены не менее 1500 украинских солдат.

«Сейчас нам нужно выяснить, как заблокировать эту станцию, найти все точки входа и выхода; теоретически это можно сделать. И тогда, я думаю, нам придется обратиться к специалистам-химикам, которые найдут способ вытащить крыс из нор», — сказал Басурин.

В понедельник утром британская военная разведка предупредила, что российские войска, скорее всего, будут использовать фосфорные боеприпасы в осажденном Мариуполе.

Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что советы о том, как защитить себя от этих атак, не актуальны, поскольку большинство городских зданий были разрушены, а также пострадали водоснабжение и санитария.

Власти самопровозглашенной Донецкой республики в союзе с Россией заверили в понедельник, что российские войска взяли под контроль порт города Мариуполь, ключевой населенный пункт из-за его расположения на Азовском море, по словам Пушилина.

«Что касается порта Мариуполь, то он сейчас находится под нашим контролем», — сказал он первому российскому общественному телеканалу. За несколько часов до этого пророссийский лидер призвал «активизировать ход операции по освобождению» Донбасса.

Он аргументировал эту необходимость «сложной ситуацией народа», а также «провокационными действиями киевского режима», который, по его мнению, несет ответственность за ракетный удар в прошлую пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска, контролируемому Украиной, в результате которого, по последним данным, погибли 57 человек.

По ситуации в Мариуполе, на юге Донецкой области, где уже несколько недель идут ожесточенные бои, пророссийский лидер отметил, что «несколько тысяч» украинских националистов остаются в районе сталелитейного завода «Азовсталь» в пригороде города.

«По нашим подсчетам, вместе с «Азовсталем» по-прежнему есть несколько тысяч националистов. Самая частая цифра в партиях войны колеблется от 1500 до 3000 человек», - добавил он.

Лидер сепаратистов отметил, что на фабрике много подземных ходов, «поэтому нет смысла брать эту цель штурмом».

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

«Мы могли потерять большое количество людей, в то время как наш враг практически не понес бы потерь. Поэтому прямо сейчас мы должны понять, как перекрыть завод, найти все выходы и входы, что возможно», — сказал он.

Пророссиянин заявил, что, перекрыв пути эвакуации защитников Азовстали, донецкие ополченцы будут искать способы «вытолкнуть кротов из нор».

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, а также на Мариуполь и Харьков , достигнув 47-го начало вторжения в Украину, в результате которого погибли 183 несовершеннолетних, согласно местным источникам.

Харьковская область на востоке Украины, одна из наиболее пострадавших от российской армии, подвергалась 66 бомбардировкам за последние 24 часа в результате нападений, в результате которых по меньшей мере одиннадцать человек погибли и четырнадцать получили ранения.

«По нашим данным, противник почти завершил подготовку к штурму на востоке страны. Атака начнется очень скоро», — заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что российские войска стремятся причинить как можно больше жертв среди украинского населения. «Чтобы положить конец войне, геноциду и страданиям украинцев, нам нужна дополнительная поддержка со стороны Соединенных Штатов, особенно в связи с увеличением военной помощи и усилением санкций», - сказал премьер-министр.

(С информацией от Europa Press и EFE)

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