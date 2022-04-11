Как начать жить с COVID, проблема, которая разделяет экспертов в Европе

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Для многих в Британии пандемия словно закончилась.

Требования к маскам были отменены. Бесплатные массовые испытания ушли в прошлое. И впервые с весны 2020 года люди могут отправиться в отпуск за границу, не заказывая диагностические тесты и не заполняя длинные формы.

Это чувство свободы широко распространено, несмотря на то, что количество инфекций в Великобритании резко возросло в марте из-за более мягкого, но наиболее заразного субварианта омикрона BA.2, который быстро распространяется в Европе, США и других странах.

Ситуация в Британии может стать предварительным просмотром того, что ждет другие страны по мере снятия ограничений на коронавирус.

Во Франции и Германии наблюдался аналогичный рост числа инфекций в последние недели, а количество госпитализаций в Великобритании и Франции снова выросло, хотя ежедневное число смертей остается значительно ниже показателей, наблюдаемых в другое время во время пандемии.

В Соединенных Штатах все больше и больше американцев проходят тестирование дома, поэтому официальные цифры, вероятно, намного ниже реальных. Среди новых инфицированных есть актеры и политики, которых часто проверяют. Несколько членов правительства, спикер Палаты представителей, Нэнси Пелоси, актеры Бродвея и губернаторы Нью-Джерси и Коннектикута дали положительный результат.

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

Великобритания выделяется в Европе тем, что в феврале она отказалась от всех профилактических мер, включая обязательную изоляцию для инфицированных. Консервативное правительство премьер-министра Бориса Джонсона полно решимости придерживаться своего плана «жить с COVID», но эксперты расходятся во мнении о том, хорошо ли страна справляется с этим.

Некоторые ученые говорят, что сейчас самое время признать, что «жить с COVID» означает терпеть определенный уровень смертей и осложнений в повседневной жизни, как это происходит с сезонным гриппом. Другие считают, что британское правительство сняло ограничения слишком быстро и слишком рано. Они предупредили, что смертность и госпитализация могут продолжать расти, потому что все больше людей в возрасте 55 лет и старше, которые с наибольшей вероятностью развития тяжелого заболевания COVID-19, в настоящее время инфицируются, несмотря на высокие показатели вакцинации.

По словам главного врача Национальной службы здравоохранения Стивена Поуиса, больницы снова находятся под давлением как пациентов с вирусом, так и из-за многочисленных жертв инфицированных работников.

«Закрывать глаза на такой уровень повреждений - это не жизнь с вирусной инфекцией, а наоборот», - сказал Стивен Гриффин, профессор медицины Университета Лидса. «Без достаточных прививок, вентиляции легких, масок, изоляции и доказательств мы продолжим жить с осложнениями, болезнями и, к сожалению, смертью».

Другие, такие как Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии, лучше смотрели на государственную политику.

«Мы не на том этапе, когда (COVID-19) будет менее вредным (...), но мы пережили худшее», - сказал он. Как только будет достигнут высокий уровень вакцинации, сказал он, сохранение ограничений, таких как социальное дистанцирование, не имеет большого значения, потому что «в конце концов они никогда не предотвращают инфекции, они только задерживают их», сказал он.

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

Британское статистическое агентство подсчитало, что почти 5 миллионов жителей Британии, или каждый 13-й, заразились вирусом к концу марта, что является самым высоким показателем, о котором сообщило агентство. С другой стороны, исследование REACT, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что уровень заражения в стране в марте был на 40% выше, чем при первом пике омикрона в январе.

Уровень заражения настолько высок, что авиакомпаниям пришлось отменить рейсы во время шумной Пасхи, потому что в отпуске по болезни было слишком много рабочих.

Франция и Германия наблюдали аналогичный рост после отмены ограничений в большинстве европейских стран. Более 100 000 человек во Франции дали положительный результат в день, несмотря на резкое сокращение количества тестов, а число пациентов с вирусом в реанимации выросло на 22% на прошлой неделе.

Правительство президента Эммануэля Макрона, стремясь стимулировать участие в апрельских выборах, не рассматривает никаких новых ограничений.

В Германии уровень заражения снизился после недавнего пика. Но министр здравоохранения Карл Лаутербах отменил решение о прекращении изоляции инфицированных людей всего через два дня после объявления об этом. План, по его словам, создаст «совершенно неправильное» впечатление, что «либо пандемия закончилась, либо вирус стал значительно менее вредным, чем считалось в прошлом».

В Соединенных Штатах вспышки в университетах Джорджтауна и Джонса Хопкинса вернули правила использования масок в этих кампусах, в то время как виновные искали места для карантина.

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

В Европе только Испания и Швейцария присоединились к Великобритании, отменяя требования изоляции хотя бы для некоторых инфицированных людей.

Но многие европейские страны сократили массовое тестирование, что значительно затрудняет определение распространенности вируса. В этом месяце Британия прекратила распространять бесплатные пробные версии на дому.

Джулиан Тан, ведущий вирусолог по гриппу из Лейстерского университета, сказал, что, хотя важно иметь программу эпиднадзора для мониторинга новых вариантов и обновления вакцины, страны управляют гриппом без обязательных ограничений или массового тестирования.

«В конце концов, COVID-19 станет более эндемичным и сезонным, как грипп», - сказал Тан. «Жизнь с COVID для меня должна имитировать жизнь с гриппом».

Вирусолог Кембриджского университета Равиндра Гупта более осмотрителен. Он предупредил, что уровень смертности от COVID-19 все еще намного выше, чем от сезонного гриппа, и вирус вызывает более серьезные заболевания. Он предпочел бы «более мягкую отмену ограничений».

«Нет оснований полагать, что новый вариант не мог быть более заразным или серьезным», - добавил он.

(с информацией от AP)

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