Немецкие СМИ нанимают россиян, который прервал государственные новости

(Bloomberg) Немецкое СМИ Welt наняло Марину Овсянникову, журналистку, которая в прошлом месяце прервала самую просматриваемую новостную программу российского телевидения антивоенным протестом в необычной публичной критике вторжения президента Владимира Путина в Украину.

43-летняя Овсянникова будет независимым корреспондентом газеты Welt и ее телеканала с репортажами из России и Украины, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник материнской компанией Axel Springer SE.

Овсянникова была продюсером на российском государственном канале «Первый канал», когда прервала свою культовую новостную программу «Время» плакатом с требованием прекращения войны. Ее задержали на 14 часов и оштрафовали на 30 000 рублей (370 долларов США).

Кремль принял жесткие меры против СМИ с начала войны в феврале. Практически все независимые СМИ в России были вынуждены закрыться или переехать за границу, в то время как власти запретили Facebook и Instagram в попытке контролировать доступ к информации.

Союзник Путина Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента, заявил в понедельник в посте на своем телеграм-канале, что было бы «правильно» отозвать гражданство людей, считающихся «предателями», особо упомянув Овсянникову и его новую работу. По его словам, действующий закон не позволяет аннулировать гражданство или запрещать въезд.

Овсянникова, говорящая по-русски и по-английски, но не по-немецки, по словам Акселя Спрингера, опубликовала в понедельник на сайте Welt статью, в которой заявила, что провел свой протест, потому что «моральные принципы были важнее благополучия, спокойствия и упорядоченной жизни».

«Война на Украине была точкой невозврата и молчание больше не было вариантом», - написал он, добавив, что столкнулся с «невероятными домогательствами» в социальных сетях, включая обвинения в том, что он работает на российские или британские спецслужбы.

«Все ищут скрытый смысл и придумывают самые невероятные теории заговора», - сказал он. «Никто не хочет верить, что это был эмоциональный протест гражданина».

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