Бывший футболист Фредди Ринкон перенесет экстренную операцию после дорожно-транспортного происшествия в этот понедельник в Кали





Рано утром понедельника бывший колумбийский футболист Фредди Ринкон попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Кали, Валье-дель-Каука.

Изображения инцидента, распространенные через социальные сети, свидетельствуют о столкновении артикула Massive Integrated of the West (MIO) с черным фургоном Ford, в котором легенда сборной Колумбии мобилизовалась в компании некоторых друзей.

По данным Сети поддержки Кали, Ринкон был переведен в клинику Имбанако, где были проведены соответствующие медицинские оценки. Позже, около 10:30 утра, главный врач больницы Лауреано Кинтеро посетил средства массовой информации, чтобы передать первую часть бывшего футболиста:

«Мы хотим сообщить сообществу, с разрешения родственников, что Фредди Ринкон поступил в клинику с тяжелой черепно-мозговой травмой, его состояние очень критическое», - сказал специалист в первой инстанции. Он добавил: «Междисциплинарным решением всей нашей команды его доставили в нашу операционную, откуда он переедет в реанимацию».

«Будет применена вся необходимая помощь, и вся наша команда специалистов развернет все необходимое», - заключил Кинтеро.

Помимо бывшего игрока в валлекаукано, в середине аварии пострадали еще четыре человека: водитель MIO и еще три пассажира частного автомобиля.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

На некоторых видеозаписях камер видеонаблюдения, опубликованных газетой El Pais в Кали, видно, что фургон, в котором ехал Ринкон, пересекал светофор на 5-й улице с 34-й гонкой, когда автобус MIO появлялся на другой из автомагистралей. и в итоге рухнул.

На последующих снимках видно, что передняя часть шарнирной части была разрушена; в то время как грузовик пострадал с правой стороны, где он пострадал от удара.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали точный момент, когда фургон Фредди Ринкон ехал в аварию с артикулятом MIO. Видео: Страна Кали (Twitter @elpaiscali)

Через социальные сети один из свидетелей аварии опубликовал видео, на котором Ринкон, узнав, что его записывают, угрожает гражданину забрать у него мобильный телефон. Хотя изображения не очень четкие, бывший футболист сборной Колумбии начал бы преследовать его до тех пор, пока съемки не будут прекращены.

Напомним, что Ринкон попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в 2013 году, в том числе на дорогах Валье-дель-Каука. В то время «Колосс Буэнавентуры», как его называют в народе, потерял контроль над своим фургоном, когда ехал по дороге между Бугой и Андалусией. В инциденте, который мог быть вызван превышением скорости, бывший игрок получил перелом одной из рук.

В настоящее время Ринкон работает спортивным комментатором в СМИ. 55-летний бывший полузащитник запомнился своим результатом против Германии на чемпионате мира 1990 года в Италии, который позволил «Триколору» впервые пройти в 1/8 раунда международных соревнований.

Это был запомнившийся счет Фредди Ринкона против немецкой команды на чемпионате мира 1990 года в Италии

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