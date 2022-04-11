Exatlon Mexico: когда закончится сезон

Выпуск этого реалити-сериала под названием Exatlon All Star уже в последние недели, 10 апреля Сандра Сместер объявила, что последний эпизод будет полностью транслироваться 1 мая с пляжей Доминиканской Республики:

«Гранд-финал @ExatlonMx в воскресенье, 1 мая в прямом эфире!» написала генеральный директор по контенту и дистрибуции TV Azteca в своем аккаунте в Twitter, в этот же день сообщалось, что во время последних трансляций месяца Exatlon Mexico будет иметь новое расписание:

(Foto: Twitter/@ssmester)

- С понедельника по пятницу он начнется в 19:30. В этих эпизодах ежедневные соревнования транслируются на трассах.

- Воскресенье в 21:00. Эти дни посвящены еженедельным исключениям.

«Наслаждайтесь последними неделями самого большого сезона в истории в новом расписании с понедельника по пятницу в 19:30 и по воскресеньям в 21:00 по сигналу Azteca UNO, все волнение соревнований в конце MasterChef Junior». это реалити-шоу.

(Foto: Exatlón México IG)

В настоящее время осталось всего восемь участников реалити-шоу, из синей команды все еще участвуют в соревнованиях:

-Эвелин Гихарро

-Дэвид Хуарес Зверь

Хавьер Маркес

-Воин Коке

-Аристио Касарес

А от команды, представленной красным цветом:

-Мати Алварес

-Хелиуд Пулидо

-Араужская утка

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Чтобы посмотреть Azteca Uno, фанаты могут настроиться на канал 101 от сервисных компаний Izzi, Dish , Star TV, Sky и Megacable; в то время как пользователи Izzi смогут выбрать 801 для сигнала высокой четкости .

Последние серии и финал сезона Exatlón также можно посмотреть онлайн на официальном сайте TV Azteca или в мобильном приложении TV Azteca в vivo, который можно получить бесплатно как на Android, так и в системе iOS.

Недавно Мати Альварес и Эвелин Гихарро - единственные женщины, которые все еще участвуют в этом сезоне, - сделали важное открытие в отношении своей дружбы: спортсмены играют в других командах, кроме Exatlon Mexico, поэтому они постоянно сталкиваются друг с другом на трассах этой программы, однако, несколько недель назад они снялись в жаркой драке во время эпизода.

Конфликт между ними возник из-за того, что Эвелин из синей команды попыталась пошутить над Золотым чемпионом. Это отвлечение вызвало бы отвлечение Мати, которая проиграла гонку против Дорис дель Мораль и сердито вернулась на свое место.

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

В том эпизоде Мати была очень расстроена Эвелин Гихарро, которая пыталась утверждать, что она просто пытается шутить, а также подчеркнула, что также получила аналогичный комментарий от нее. «Но я больше не собираюсь с вами разговаривать, я понял», - сказал он в конце дискуссии.

Спустя почти месяц после инцидента спортсмены присоединились к трансляции в Instagram из официального аккаунта шоу и объяснили, что у них действительно хорошие отношения, даже если они играют не за одну команду. .

«Мы очень любим друг друга, я уверен, что буду бабушкой, и я буду говорить ей. Эй, иди сюда!» , сказал «Терминатор». Со своей стороны Мати отметила следующее: «Когда у Эвелин появятся дети, я буду любимой тетей и той, кто всегда будет ее поддерживать».

Таким образом, спортсмены дали понять, что их жаркая дискуссия была типичным событием для игры, и между ними нет соперничества, поскольку они последние женщины, оставшиеся на соревнованиях, они решили поддерживать друг друга до конца сезона.

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