Пасха в Кахамарке: лучшие типичные блюда в этом районе

Гастрономия Кахамарки является одной из самых выдающихся в Перу, и часть ее приготовления состоит из ингредиентов, происходящих из страны.

С появлением испанцев на землях инков жители объединили испанские и национальные ингредиенты. Морская свинка, ягненок, перец чили, кукуруза или кукуруза и желтый картофель являются частью основных элементов типичных блюд Кахамарки.

На Пасху Кахамарка является одним из самых посещаемых туристами мест, поэтому ниже мы рассмотрим показать вам 10 блюд, типичных для этого региона.

1. Фрито Кахамаркино:

Это одно из самых традиционных и символических блюд, которыми наслаждаются во время карнавального сезона. Это блюдо состоит из жареных кусочков свиных потрохов в панировке с шафраном, в сопровождении вареного и недожаренного картофеля , похожего на пюре. К этой смеси можно добавить сочную и пряную порцию рыбного севиче.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. Суп Чочока с вяленым мясом:

Кукурузная мука — ингредиент звезда супа чочока. В этом бульоне также есть говядина и овощи, такие как сельдерей и желтый картофель.

В некоторых районах Кахамарки также добавляются яйца и сыр. Существует также еще один вариант супа чочока, к которому добавляется чечина.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. Пучеро Санкочадо:

Рагу из кахамаркино — типичное блюдо, которое также часто готовят во время карнавала. У него есть другое название, под которым он известен, - паркочадо . Его основные ингредиенты — картофель, капуста и три вида мяса: свинина, говядина и баранина. Кроме того, он сопровождается сладким картофелем или юккой. Если вы любите острый, вы можете подавать его с перцем хуакатай. Деликатес на вкус.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. Бульон из бараньей головы:

Бульон из головы ягненка идеально подходит для холодной погоды, а в Кахамарке он известен как Уманское кальдо, этот суп похож на пропаренный из-за ингредиентов, поскольку он содержит картофель, маниоку, сельдерей и баранину, которые обеспечивают много питательных веществ, которые обеспечивают большую энергию для организма.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. Зеленый бульон:

Зеленый бульон или яку чупе - это суп андского происхождения, приготовленный из сыра кахамаркино, картофеля, яиц и ароматических трав из региона, таких как паико, перечная мята и петрушка. Кроме того, он сопровождается порцией горного двора или андской кукурузы. Этот суп идеально подходит для борьбы с простудой Cajamarquino, а также обладает целебными свойствами.

Caldo verde. (Foto: Captura)

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6. Жареная морская свинка с острым картофелем:

Это блюдо готовят в разных регионах страны, особенно в высокогорных районах Перу, но в каждом месте есть особая приправа, как в случае с Кахамаркой . Эта добыча обжаривается до хрустящей корочки и подается с картофелем, приправленным чили панкой, арахисом, перцем и солью. Он также сопровождается креольским луком и соусом рокото.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. Свиные шкурки с ником:

Чичаррон де Кахамарка - это блюдо, основанное на жарке свинины, приправленной перцем и солью, хрустящее и золотистое в собственном жире, подается с пропаренным или золотым картофелем, обильным мятой и салатом из лука и мяты. Рекомендуется сопровождать это вкусное блюдо традиционным напитком из этого района, таким как чича де джора.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. Хумита:

Cajamarquina humitas употребляют в любое время, это очень похоже на тамале. Он сделан из молотой кукурузы и приправленный изюмом, завернутый в панку или сухой кукурузный лист.

Есть два вида хумита: сладкие и соленые , в случае сладких - сыр, сахар и изюм, а в соленых - мясо и овощи.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. Молочные сладости:

Важно четко указать, что Кахамарка — это район с большим производством молока, и они даже распространяют молочный продукт на национальном уровне. В дополнение к жидкому продукту создаются такие производные продукты, как белый деликатес, масло, мороженое, йогурт и сыр . В случае белого деликатеса он также известен как dulce de leche. В настоящее время этот дульсе де лече готовится из разных вкусов, таких как лукума, шоколад, черимойя, киноа и другие.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. Сыр с медом:

Сыр с медом готовится из молока, сливок, корицы и гвоздики специй. Когда смесь застынет, ее подают и добавляют в нее мед. Этот десерт является одним из самых употребляемых в этом районе.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

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