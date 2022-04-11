Отвратительный эпизод в бразильском футболе: DT дал голову заднице линейному судье, и клуб уволил его

Техник дает головной зад линейному судье

Бразильский клуб «Депортиво Ферровиария» объявил о расторжении контракта своего тренера Рафаэля Сориано за то, что он заголовок линейному судье в матче за региональный чемпионат штата Эспириту-Санту.

Организация сообщила в заявлении, что «в связи с произошедшим тренер не был связан с клубом» и что он «отвергает любые виды насилия, будь то физическое, словесное, моральное или эмоциональное, в основном в отношении женщин».

«Мы солидарны с помощником судьи Марсиелли Нетто и готовы к тому, что необходимо», - добавили в записке клуба.

Агрессия, имидж которой оказал широкое влияние на социальные сети, произошла в воскресенье днем в четвертьфинальном матче так называемого чемпионата Capixaba в небольшом городке Нова Венеция и в котором Деспортиво Ферровиария был исключен, упав со счетом 3:1 против клуба Нова Венеция, который вышел в полуфинал.

Недовольный решением рефери свистеть в конце первого тайма, когда его команда собиралась принять угловой удар, Сориано вторгся на стадионный корт «Зенора Педросы» вместе с несколькими своими игроками, чтобы потребовать объяснений от рефери Артура Гомеша Рабело.

После беседы с рефери и когда он собирался покинуть корт, тренер ударил судью головой в лицо, что принесло ему немедленное отчисление. Сориано отрицала, что совершила нападение, объяснила путаницу несчастным случаем и заявила, что судья хотела воспользоваться ситуацией из-за ее статуса женщины.

«Если вы скажете, что я напал на вас, мы пойдем в полицейский участок. Посмотрим, напал ли я на вас, а если нет, подам на вас в суд. Она говорит, что я напал на нее. Ложь. Она так говорит, потому что она женщина. Она пытается воспользоваться ситуацией, потому что она женщина», - кричал тренер, уходя с поля на телевидение Educativa do Espírito Santo.

Nova Venecia, команда, вышедшая в полуфинал после победы, также выпустила релиз о том, что произошло в своем официальном аккаунте в Instagram: «Нет оправдания атаке. Особенно когда ты трусливо обращаешься к женщине. Неважно, родились ли вы в другое время. Неважно, откуда вы родом. Вы весь день разговариваете по телевизору, в Интернете, где бы вы ни находились. Поэтому мы считаем, что к борьбе с насилием в отношении женщин следует относиться очень и очень строго».

«Мы не только отвергаем отвратительное и трусливое отношение, но и ожидаем и требуем наказания для тренера во всех сферах, чтобы подобные поступки никогда не повторялись не только на футбольном поле, но и во всех сегментах нашей жизни», - сказал он.

Федерация футбола штата Эспириту-Санту сообщила, что начала расследование и будет строго применять соответствующие санкции. Федерация заявила в своей ноте, что она «отвергает любые акты насилия» и будет оказывать полную поддержку судье.





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