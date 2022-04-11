Daddy Yankee объявил три новые даты в Мексике для своего последнего тура

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee открыл новые даты своего международного турне La ultima vuelta, включая концерты в Тихуане, Веракрусе и Канкуне.

10 апреля этого года Daddy Yankee выпустил новую линейку дат своего прощального тура и удивил своих поклонников в Мексике, добавив новые локации в республике. Из шоу, которые уже были запланированы в Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее и Нижней Калифорнии, теперь проходят 21 ноября в Тихуане, 2 декабря в Веракрусе и 4 декабря в Канкуне.

До сих пор не объявлены даты предварительных продаж и продажи билетов, так как в объявлении говорится только «скоро».

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

Ранее были подтверждены даты проведения Baja Beach Fest на пляжах Росарито в Нижней Калифорнии 14 и 21 августа, 24 ноября в Монтеррее, 26 ноября в Гвадалахаре, а дата проведения Мехико была изменена со 2 декабря на 29 ноября. Продажа билетов на последнее место не была объявлена.

Билеты на шоу в Монтеррее и Гвадалахаре поступят в продажу через страницу Funticket с 13 апреля в 10:00. На рекламной странице уже опубликованы цены на билеты.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Концерт в Монтеррее будет проходить на бейсбольном стадионе Монтеррея, El Palacio Sultan, а самые дешевые билеты будут стоить от 590 песо в самом дальнем от сцены районе, а ближайшие стоящие - 2490, без учета платы за обслуживание.

Мероприятие в Гвадалахаре пройдет на стадионе 3 де Марсо, самые дешевые билеты составят 790 песо, самые дорогие - 2490 песо, а места в коробках - 2890 песо.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Билеты на Baja Beach Fest теперь продаются через веб-сайт фестиваля, а билеты на каждые выходные стоят от 429 песо до 369 песо без учета сборов за обслуживание и налогов.

Тот факт, что Big Boss объявил новые даты своего последнего тура в Мексике, сделал его трендом в социальных сетях, потому что после 28-летней карьеры 20 марта компания объявила о своем уходе из музыкальной индустрии.

Дэдди Янки считается одним из пионеров реггетона, потому что на протяжении более трех десятилетий он консолидировал темы, которые являются темами городского жанра, такие как Petrol, Dura, Ella Me Rise и другие.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

В видео, которое он разместил на своем аккаунте на YouTube, певец поблагодарил своих поклонников за поддержку на протяжении всей карьеры и объявил, что навсегда уйдет со сцены, не раньше чем попрощаться со своей аудиторией во время тура La última vuelta World Tour.

«Сегодня я наконец-то вижу цель. Именно вы дали мне ключ, чтобы открыть двери и сделать этот жанр величайшим в мире, это величайшее сокровище, которое я могу иметь в своей карьере, я всегда работал, чтобы не подвести вас, не искать проблемы с большой дисциплиной», - сказал он в своем видео под названием «Наконец я вижу цель».

Помимо концертов, которые он предложит, он также попрощается со сценами с альбомом Legendaddy.

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