Карлос Игнасио оправдал видео, где Сильвия Пиналь дезориентирована в интервью

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

В течение первой недели апреля в социальных сетях было распространено видео, которое позиционировало себя в тренде социальных сетей, после того как первая актриса, Сильвия Пиналь, снова появилась на телевизионных камерах, чтобы объявить о своем возвращении на сцену.

Однако видео, которое быстро превзошло все веб-сайты, стало тенденцией из-за критики, которую получил аудиовизуальный материал, транслируемый вечерней программой Imagen Televisión, De Primera Mano.

Коллега мексиканской актрисы Карлос Игнасио, вместе с которым она будет участвовать в спектакле Caperucita: Что случилось с бабушкой! , нарушил молчание после тысяч критических замечаний, полученных в социальных сетях.

«Сильвия хотела закрыть свой театральный цикл, это было единственное, что ей нужно было сделать, детский театр и именно поэтому ее поощряли делать спектакль и именно поэтому мы написали его специально для нее», - сказала она на YouTube-канале Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«В тот день, особенно Сильвия не спала, она провела ночь кашля, поэтому мы сказали ей, что отменили все, «ни в коем случае, если конференция уже там, я иду», и она явилась на конференцию», - вспоминала она.

Позже 72-летний мексиканский комик указал, что Сильвия Пиналь отвлеклась, так как у нее был микрофон, и что она полностью сосредоточена на либретто, как она указала в клипе DPM .

«На конференции все было очень хорошо, а потом начались излишества кашля, но мы пошли в офис, чтобы прочитать либретто, и это была прямая ссылка. Сильвия принесла свой суфлер, она концентрируется на одном», - сказал переводчик, участвовавший в A Family of Ten.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Что касается слухов о том, что Сильвия Пиналь теряет память, Карлос Игнасио признался, что ей трудно работать, но это нормально для ее возраста: «Это зависит от возраста и способностей, которые вы теряете, она не теряет память, случается, что ей тяжело».

Наконец, исполнитель, который даст жизнь Свирепому волку в театральной постановке, повторил, что первая 90-летняя мексиканская актриса стабильно вела себя во время интервью по вопросам здоровья и что скоро они смогут увидеть ее полностью во время постановки, которую он также режиссер.

«Сильвия Пиналь делает очень хорошо, и именно так вы увидите его в спектакле. Я не слышала собеседницу и была сосредоточена на чтении ее сценария. Это занимает тысячу интерпретаций, но это очень хорошо, будет лучше», - добавил он для YouTube-канала.

Реакция мексиканского актера была вызвана обвинениями, раздутыми в социальных сетях, в дополнение к пунктам, высказанным некоторыми артистами, например, в случае известного исполнителя Эдуардо Эспанья, который использовал свой аккаунт в Twitter и выразил свое неудовольствие тем, что показал первую актрису таким образом.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«Очень плохой вкус разоблачать такую даму, как Сильвия Пиналь, и задавать ей пугающие вопросы. Мне кажется, отсутствие уважения, журналистского видения и здравого смысла. При всем уважении», - сказал один из главных героев сериала Televisa, Весинос.

Это было в конце декабря, когда Сильвию Пиналь выписали из частной больницы в Мехико после госпитализации с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщила дочь истрионистки Сильвия Паскель.

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