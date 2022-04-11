Карлос Игнасио оправдал видео, где Сильвия Пиналь дезориентирована в интервью

В течение первой недели апреля в социальных сетях было распространено видео, которое позиционировало себя в тренде социальных сетей, после того как первая актриса, Сильвия Пиналь, снова появилась на телевизионных камерах, чтобы объявить о своем возвращении на сцену.
Однако видео, которое быстро превзошло все веб-сайты, стало тенденцией из-за критики, которую получил аудиовизуальный материал, транслируемый вечерней программой Imagen Televisión, De Primera Mano.
Коллега мексиканской актрисы Карлос Игнасио, вместе с которым она будет участвовать в спектакле Caperucita: Что случилось с бабушкой! , нарушил молчание после тысяч критических замечаний, полученных в социальных сетях.
«Сильвия хотела закрыть свой театральный цикл, это было единственное, что ей нужно было сделать, детский театр и именно поэтому ее поощряли делать спектакль и именно поэтому мы написали его специально для нее», - сказала она на YouTube-канале Delarosatv.
«В тот день, особенно Сильвия не спала, она провела ночь кашля, поэтому мы сказали ей, что отменили все, «ни в коем случае, если конференция уже там, я иду», и она явилась на конференцию», - вспоминала она.
Позже 72-летний мексиканский комик указал, что Сильвия Пиналь отвлеклась, так как у нее был микрофон, и что она полностью сосредоточена на либретто, как она указала в клипе DPM .
«На конференции все было очень хорошо, а потом начались излишества кашля, но мы пошли в офис, чтобы прочитать либретто, и это была прямая ссылка. Сильвия принесла свой суфлер, она концентрируется на одном», - сказал переводчик, участвовавший в A Family of Ten.
Что касается слухов о том, что Сильвия Пиналь теряет память, Карлос Игнасио признался, что ей трудно работать, но это нормально для ее возраста: «Это зависит от возраста и способностей, которые вы теряете, она не теряет память, случается, что ей тяжело».
Наконец, исполнитель, который даст жизнь Свирепому волку в театральной постановке, повторил, что первая 90-летняя мексиканская актриса стабильно вела себя во время интервью по вопросам здоровья и что скоро они смогут увидеть ее полностью во время постановки, которую он также режиссер.
«Сильвия Пиналь делает очень хорошо, и именно так вы увидите его в спектакле. Я не слышала собеседницу и была сосредоточена на чтении ее сценария. Это занимает тысячу интерпретаций, но это очень хорошо, будет лучше», - добавил он для YouTube-канала.
Реакция мексиканского актера была вызвана обвинениями, раздутыми в социальных сетях, в дополнение к пунктам, высказанным некоторыми артистами, например, в случае известного исполнителя Эдуардо Эспанья, который использовал свой аккаунт в Twitter и выразил свое неудовольствие тем, что показал первую актрису таким образом.
«Очень плохой вкус разоблачать такую даму, как Сильвия Пиналь, и задавать ей пугающие вопросы. Мне кажется, отсутствие уважения, журналистского видения и здравого смысла. При всем уважении», - сказал один из главных героев сериала Televisa, Весинос.
Это было в конце декабря, когда Сильвию Пиналь выписали из частной больницы в Мехико после госпитализации с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщила дочь истрионистки Сильвия Паскель.
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