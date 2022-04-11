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понедельник 11 апрель 2022
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Россия

Карлос Игнасио оправдал видео, где Сильвия Пиналь дезориентирована в интервью

Видео было опубликовано в социальных сетях программой «De Primera Mano» и быстро позиционировало себя в тренде социальных сетей.

Newsroom Infobae

11 апрель 2022
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

В течение первой недели апреля в социальных сетях было распространено видео, которое позиционировало себя в тренде социальных сетей, после того как первая актриса, Сильвия Пиналь, снова появилась на телевизионных камерах, чтобы объявить о своем возвращении на сцену.

Однако видео, которое быстро превзошло все веб-сайты, стало тенденцией из-за критики, которую получил аудиовизуальный материал, транслируемый вечерней программой Imagen Televisión, De Primera Mano.

Коллега мексиканской актрисы Карлос Игнасио, вместе с которым она будет участвовать в спектакле Caperucita: Что случилось с бабушкой! , нарушил молчание после тысяч критических замечаний, полученных в социальных сетях.

«Сильвия хотела закрыть свой театральный цикл, это было единственное, что ей нужно было сделать, детский театр и именно поэтому ее поощряли делать спектакль и именно поэтому мы написали его специально для нее», - сказала она на YouTube-канале Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano
Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«В тот день, особенно Сильвия не спала, она провела ночь кашля, поэтому мы сказали ей, что отменили все, «ни в коем случае, если конференция уже там, я иду», и она явилась на конференцию», - вспоминала она.

Позже 72-летний мексиканский комик указал, что Сильвия Пиналь отвлеклась, так как у нее был микрофон, и что она полностью сосредоточена на либретто, как она указала в клипе DPM .

«На конференции все было очень хорошо, а потом начались излишества кашля, но мы пошли в офис, чтобы прочитать либретто, и это была прямая ссылка. Сильвия принесла свой суфлер, она концентрируется на одном», - сказал переводчик, участвовавший в A Family of Ten.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana
Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Что касается слухов о том, что Сильвия Пиналь теряет память, Карлос Игнасио признался, что ей трудно работать, но это нормально для ее возраста: «Это зависит от возраста и способностей, которые вы теряете, она не теряет память, случается, что ей тяжело».

Наконец, исполнитель, который даст жизнь Свирепому волку в театральной постановке, повторил, что первая 90-летняя мексиканская актриса стабильно вела себя во время интервью по вопросам здоровья и что скоро они смогут увидеть ее полностью во время постановки, которую он также режиссер.

«Сильвия Пиналь делает очень хорошо, и именно так вы увидите его в спектакле. Я не слышала собеседницу и была сосредоточена на чтении ее сценария. Это занимает тысячу интерпретаций, но это очень хорошо, будет лучше», - добавил он для YouTube-канала.

Реакция мексиканского актера была вызвана обвинениями, раздутыми в социальных сетях, в дополнение к пунктам, высказанным некоторыми артистами, например, в случае известного исполнителя Эдуардо Эспанья, который использовал свой аккаунт в Twitter и выразил свое неудовольствие тем, что показал первую актрису таким образом.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake
Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«Очень плохой вкус разоблачать такую даму, как Сильвия Пиналь, и задавать ей пугающие вопросы. Мне кажется, отсутствие уважения, журналистского видения и здравого смысла. При всем уважении», - сказал один из главных героев сериала Televisa, Весинос.

Это было в конце декабря, когда Сильвию Пиналь выписали из частной больницы в Мехико после госпитализации с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщила дочь истрионистки Сильвия Паскель.

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