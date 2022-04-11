Бруно Пачеко говорит, скрываясь: С моей правдой некоторые будут спасены, другие падут

Бывший генеральный секретарь Паласио де Гобьерно, а сегодня скрывающийся от правосудия, Бруно Пачеко, говорил от укрытия и заявил, что не сдастся правосудию, поскольку считает процесс против него несправедливым и что его жизнь в опасность. Мужчина, которого прокуратура расследовала по предполагаемому преступному сговору при отягчающих обстоятельствах в преступной организации, не находился там уже две недели, когда против него был выдан предварительный арест вместе с другими фигурантами дела Мост Тарата.

«Как я попаду под стражу до суда, если это несправедливо. Как мне поступить правильно, если я собираюсь разоблачить свою жизнь. Они даже выставили цену на мою голову. Как я могу вернуться домой, если любой сумасшедший может забрать мою жизнь», - сказал он в видеозвонке, сделанном в прошлый четверг команде программы Punto Final.

Он также сказал, что, поскольку он был принят в программу Most Wanted и что он предложил 30 000 подошв за информацию о его местонахождении он получал многочисленные угрозы, а также предложения от «силовых групп» заявить в соответствии с некоторыми версиями, которые осложнили бы работу правительства.

«Теперь я получаю не только угрозы, но и предложения. Есть люди, которые приближаются к тому, чтобы заставить меня сделать заявления, которые дадут повод определенной группе всех пространств, которые правительство разделило», - сказал он, добавив, что в свое время он оценит, раскрывает ли это, кто предлагает ему дать показания в определенным образом в прокуратуру.

Бруно Пачеко говорит из укрытия.

НЕКОТОРЫЕ БУДУТ СПАСЕНЫ, ДРУГИЕ НЕ БУДУТ

Кроме того, что касается заявления, сделанного им, когда он еще не скрывался от правосудия, о том, что он намерен сотрудничать с системой правосудия , он пояснил, что это не означает, что он станет эффективным сотрудником, поскольку, по его словам, он не совершал никаких преступлений. Однако он заверил, что скажет правду, когда прокурор запросит его показания, и поэтому некоторые из них могут упасть.

«Чтобы быть эффективным сотрудником, я должен был совершить преступление или совершить коррупционный акт, но я этого не делал. Поэтому я не могу быть эффективным сотрудником. Но я могу помочь правосудию, если скажу правду. И если с правдой, что я собираюсь сказать, некоторые будут спасены или кто-то останется, к сожалению, так и будет», - сказал он.

«Если в какой-то момент я (использовал) свое право хранить молчание, то это было из-за стратегии защиты, потому что нужно было знать, как далеко идут расследования», - добавил он.

Бруно Пачеко не уточнил, кого не спасут его заявления, но заверил, что, когда прокурор вызовет его для предоставления информации, он сделает это и скажет правду.

36 МЕСЯЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Следует отметить, что 7 апреля прокуратура запросила 36 месяцев превентивного заключения для семи человек, в отношении которых проводится расследование в связи с предполагаемым преступным сговором с отягчающими обстоятельствами в рамках преступной организации в контексте дела о децентрализованных провиасах (Пуэнте Тарата III). В этом приказе фигурирует бывший секретарь канцелярии президента Бруно Пачеко.

Запрос был сделан Пятым офисом второй корпоративной прокуратуры, специализирующейся на коррупционных преступлениях должностных лиц в Лиме, во главе с прокурором Карлой Зесенарро Монге. Расследуемые лица, включенные в постановление о предварительном заключении под стражу:

1. Бывший генеральный секретарь Дворца правительства Бруно Пачеко Кастильо.

2. Бывший директор Provías Decentralized Виктор Вальдивия Мальпартида.

3. Должностное лицо этой организации Эдгар Варгас Мас.

4. Бизнесмен Замир Вильяверде Гарсия.

5. Бизнесмен Луис Карлос Пасапера Адриансен.

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