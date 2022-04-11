Бритни Спирс объявила, что беременна

Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood", Los Ángeles, EEUU, 22 julio 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

«Я взяла тест на беременность и собираюсь родить ребенка», - объявила в понедельник Бритни Спирс из своего аккаунта в Instagram. Поп-звезда ждет своего первого ребенка от модели и актера Сэма Асгари, с которым она обручилась в прошлом году.

Пара, которая познакомилась на съемочной площадке клипа для «Slumber Party» в 2016 году, объявила о своих свадебных планах в сентябре 2021 года после почти пяти лет свиданий.

Асгари попросил свою девушку выйти за него замуж в особняке певицы с кольцом с бриллиантом в 4 карата и выгравированным внутри надписью «Леона», потому что это прозвище, которое он называет ее. Их помолвка наступила на фоне юридической битвы певицы за восстановление контроля над ее жизнью и поместьем в 60 миллионов долларов. Его опека официально закончилась в ноябре.

Американская певица ранее была замужем за танцором Кевином Федерлайном, с которым она делит своих детей Шона Престона, 16 лет, и Джейдена Джеймса, 15 лет. Он также имел краткий союз со своим другом детства Джейсоном Александером всего 55 часов в 2004 году.

Спирс выразила желание выйти замуж и иметь больше детей во время слушаний 23 июня. Перед судьей она сказала ей, что хочет создать семью со своим партнером, но отец этого не допустит.

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