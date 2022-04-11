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понедельник 11 апрель 2022
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Россия

Бету да Силва ответил фанату, что назвал его «тронко» в Instagram

Футболист UCV ничего не сохранил и ответил на плохие комментарии в социальных сетях.

Newsroom Infobae

11 апрель 2022

Бету да Силва снова забил победу Универсидад Сезар Вальехо со счетом 2:0 против «Спортинг Кристал» в 9-м туре Лиги 1. Несмотря на это, футболист не перестает получать плохие комментарии от болельщиков и нашел время ответить тому, кто назвал его «сундуком».

«Как плохо, что команда бьет вас с девятью игроками, и, кроме того, багажник Бето забивает гол», - прокомментировал один пользователь в публикации, который не ожидал, что вингер «поэта» ответит ему. «Зависть убивает», - написал он.

«Я думал, что он будет ранен при праздновании», - написал другой поклонник, но с плохой орфографией. Итак, «Бетото» сказал ему следующее: «Научитесь писать, тогда вы думаете».

Foto: Instagram
Foto: Instagram

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