«Все наши молитвы обращены к нашему чемпиону мира Фредди Ринкону»: реакция после несчастного случая с бывшим футболистом

Бывший футболист Фредди Ринкон рано утром понедельника попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда автомобиль, за рулем которого он ехал, столкнулся с автобусом, принадлежащим компании общественного транспорта MIO.

Согласно информации из клиники Имбанако, бывший игрок прибыл в центр с травматологической помощью с тяжелой черепно-мозговой травмой, и его состояние очень критическое.

Мир не был чужд нынешней ситуации с Колоссом Бонавентуре, особенно игроками команд, где он играл в своей карьере, и они выразили свою поддержку как игрок.

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Одним из первых, кто прокомментировал аварию с Фредди Ринконом, Хорхе эль Патрон Бермудес через свой официальный аккаунт в Twitter.

El ex jugador se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @patronbermudez

Точно так же Corinthians of Brazil, где Фредди Ринкон играл в период с 1997 по 2000 год, также отправили сообщение через свои социальные сети.

El equipo donde fue figura el 'Coloso de Buenaventura' se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @Corinthians

Со своей стороны, испанский «Реал Мадрид» через свой аккаунт в Twitter отправил сообщение с пожеланием скорейшего восстановления бывшей Америки из Кали.

El club 'Merengue' también se pronunció en las redes sociales ante el accidente de Feddy Rincón. Tomado de @@realmadrid

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