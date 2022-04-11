Женщина, которая похищала и убивала несовершеннолетних в Тультитлане, была приговорена к 101 году тюрьмы

Fotografía que muestra una camioneta blindada(i), resguardada desde donde un comando armado y policías se enfrentaron, en la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato (México). EFE/ Str

Судья из штата Мехико приговорил женщину к 101 году тюремного заключения за убийство ребенка в возрасте до девяти лет, а также за похищение еще одной двухлетней девочки; события, произошедшие в муниципалитете Тультитлан в 2009 году.

Генеральная прокуратура штата Мехико (FGJEM) объявила обвинительный приговор женщине по имени Нэнси Нава Торрес, приговор которой был вынесен 24 февраля:

«Нэнси Нава Торрес была приговорена к 101 году и девяти месяцам тюрьмы после того, как Генеральная прокуратура штата Мехико (FGJEM) аккредитовала ее участие в преступлениях убийства и незаконного лишения свободы, пострадавших от двух несовершеннолетних, в этом муниципалитете (Тультитлан) в 2009 году», - говорится в сообщении агентство.

Как сообщает FGE, женщина вошла в дом, расположенный на улице Валье-де-Браво в районе Солидаридад Терсера Сексьон, в Тультитлане, где «ее удивила 9-летняя девочка, которая выступила против того, чтобы забрать ее сестру, однако Нава Торрес взяла молоток, которым избила 9-летнюю девочку лет, тем самым причинив ему смерть».

Убив несовершеннолетнего, женщина похитила двухлетнюю девочку, которую она перевезла в штат Керетаро; факты, о которых сообщили родственники обеих жертв, которые были сестрами.

La menor de 9 años fue asesinada con un martillo (Foto: Europa Press) Europa Press

Получив жалобу, государственная прокуратура объединила материалы по расследованию преступлений, связанных с квалифицированным убийством, незаконным лишением свободы и взяточничеством. Поэтому они выдали ордер на арест женщины, которая была захвачена и впоследствии помещена в пенитенциарный центр и центр социальной реинтеграции в Несауалькойотле.

Женщина находилась в предварительном заключении около 13 лет, не получив приговора, поскольку она была захвачена в 2009 году и получила срок до начала 2022 года, когда Социальному представительству удалось проверить ее участие в насильственных действиях, совершенных в штате Мехико.

В это воскресенье, 10 апреля, также было объявлено об аресте предполагаемого феминицида Виктории Гуадалупе, 6-летней девочки, которая была убита в своей колонии за два дня до обнаружения ее тела властями штата Керетаро.

Генеральная прокуратура штата Керетаро сообщила, что 26-летний мужчина, личность которого была зарезервирована, был допущен в сересо Сан-Хосе-эль-Альто, где он останется в предварительном заключении, поскольку надзорному судье будет предложено связать его с судебным процессом по обвинению в преступлениях, ему.

La mujer estuvo en prisión sin sentencia durante 13 años (Foto: EFE) EFE

Таким же образом агентство объявило, что тело несовершеннолетней было найдено завернутым в пластик на пустующем участке недалеко от Пасео-дель-Маркиза Фраксионамиенто, где она жила со своей семьей.

За день до объявления об аресте предполагаемого преступника государственные власти провели обыск в 12 из 198 департаментов, входящих в кондоминиум Moros, поскольку была получена разведывательная информация, указывающая на присутствие в этом районе лица, ответственного за преступление.

Виктория Гуадалупе была объявлена пропавшей без вести в среду, 6 апреля, около 17:15 часов после того, как она пошла в магазин канцелярских товаров и так и не вернулась, поэтому жители района запустили поисковые бригады, в результате чего местная прокуратура провела расследование.

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