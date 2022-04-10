Видео: Тревожная травма Флабиана Лондоньо может оставить его больше месяца, не играя с Ривер Плейт

Колумбийский нападающий очень плохо упал на сплит-мяч и мог сломать ключицу/ (Twitter: @TNTSportsAR)

Обещание Колумбии в аргентинском футболе и Ривер Плейт Флабиан Лондоньо потрясло тренерский штаб Ривер Плейт, который остался без другого нападающего в своем списке профессиональных игроков в распоряжении тренера Марсело Гальярдо.

К сожалению, молодой спортсмен из Антьокии сильно упал в разделенный мяч, когда утром в эту субботу, 9 апреля, прошла 41-я минута противостояния резервного турнира аргентинской профессиональной футбольной лиги между Ривер Плейт и Аргентинос Хуниорс.

Лондон практически жил мечтой с Ривер Плейт. На прошлой неделе 21-летний игрок был выбран и зарегистрирован внутри отряда миллионеров для участия в дебюте клуба рохибланко против Альянсы Лима в Перу на Кубке Конмеболь Либертадорес 2022 года.

Однако, учитывая бесспорное владение такими игроками, как Хулиан Альварес, Эсекьель Барко, Матиас Суарес или Брайан Ромеро, производителю кофе пришлось немного подождать, чтобы занять место в первой команде.

Стратег Ривер, Марсело Гальярдо, знает, какие у него есть условия и что с его метром и ростом 80 сантиметров он может предложить аргентинской команде в воздушной атаке. Последний контракт Лондоньо был подписан 10 мая 2021 года, а его трудовые отношения с Ривер согласованы до 31 декабря 2024 года, поэтому команда рассматривает колумбийца как игрока с долгосрочным потенциалом в конкурентном проекте нового поколения игроков, выходящих из академии миллионеров.

Самое тревожное на данный момент - травма уроженца Эбехико, Антьокии, которому очень посчастливилось разбить свою человечность на тело другого игрока, который следил за тенью, что привело к падению и столкновению с землей, ударив его голову и правое плечо.

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Настолько шокирующим был удар, что колумбийский таран едва мог двигаться и корчиться от боли в правой руке, оставаясь несколько минут на траве, пока медицинский персонал проверял его, чтобы посмотреть, как поднять его, не ставя под угрозу падение и травму.

Со слезами на лице после шокирующего падения Флабиан был удален с поля по протоколу медицинской помощи, даже с повязкой на голове, чтобы избежать компрометирующих ударов по этой области тела.

После того, как врачи поговорили с ним, игрок встал и был объявлен вариант нападения для команды Буэнос-Айреса. С практически неподвижной рукой картина довольно обескураживает, так как все, похоже, указывает на то, что Лондоньо Бедойя получил сломанную ключицу, несмотря на то, что до сих пор нет официального медицинского заключения, опубликованного командой.

Вот как колумбийский спортивный журналист Пайп Сьерра сообщил новость из своего аккаунта в Twitter:

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