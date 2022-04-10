В тюрьму под псевдонимом Честно говоря, предполагаемый несовершеннолетний вербовщик диссидентов FARC

Утром в субботу, 9 апреля, Генеральной прокуратуре удалось добиться от гарантийного судьи принятия меры по обеспечению безопасности в тюремном центре против откровенно Гомеса Хара, псевдонима Откровенно говоря, который будет вербовщиком несовершеннолетних диссидентов FARC Хорхе Брисеньо Суареса.
Следственный орган заверил, что представленные в суд доказательственные материалы свидетельствуют о том, что этот человек якобы обещал изучать и работать детей и подростков, чтобы вовлечь их в преступную деятельность. Будут также доказательства его причастности к нападениям и убийствам сотрудников сил безопасности.
Расследование показало, что жертвы этого персонажа были сосредоточены на муниципалитетах в департаменте Мета. Среди преступных действий, которые должны будут совершать несовершеннолетние, можно назвать сбор вымогательства, продажу и оборот наркотиков, а также перевозку оружия и взрывчатых веществ.
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Когда ему удалось заставить несовершеннолетних согласиться пойти в партизанские лагеря, позже, псевдоним откровенно подверг их угрозам и агрессии, чтобы они не сбежали. С другой стороны, у прокуратуры есть доказательства того, что обвиняемый сегодня убил двух молодых людей, которые находились в коммерческом учреждении в Бразилии в Ла-Урибе (Мета) 22 июля 2018 года.
В своем бюллетене 43457 организация сообщила, что перебежчик из Мирного соглашения был одним из лиц, ответственных за террористическое нападение на автомобиль, в ходе которого мобилизовались десять сотрудников сил безопасности. Это событие должно было быть представлено в La Uribe 1 декабря 2018 года. После взрыва заряда два человека в форме получили тяжелые ранения.
В связи с этими событиями прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями предъявил откровенно Гомесу Харе обвинение в таких преступлениях, как убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконная вербовка, концерт с целью совершения преступления при отягчающих обстоятельствах и терроризм. Обвиняемый был захвачен в ходе совместной работы прокуратуры, Национальной армии, Военно-воздушных сил Колумбии и Национальной полиции.
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Со своей стороны, Управление омбудсмена в своем первом докладе за 2022 год, представленном 11 февраля, подчеркнуло, что с марта 2020 года по настоящее время поступили сообщения о 114 случаях принудительной вербовки, использования и использования детей и подростков в военных целях.
Для прокуратуры диссиденты FARC являются преступной группой с наибольшим количеством зарегистрированных случаев. 68,3% мероприятий будут связаны с их структурами. В то время как АНО регистрирует 6,5 процента случаев, 4,7 процента приписываются группам самообороны и 8,4 процента — другим незаконным вооруженным группировкам.
Наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания зарегистрировано в департаментах Какета (33), Каука (18), Антьокия (9), Путумайо (10) и Толима (8). Кроме того, 24 процента жертв принадлежат к этническим группам; 4 процента — выходцы из Африки и 20 процентов — коренные народы. Из всех случаев заболевания 83 процента приходится на сельские районы.
До сих пор в 2022 году было выпущено два ранних предупреждения, связанные с этим риском, в Путумайо и Валье-дель-Каука. «Мы понимаем, что жизнь девочек и мальчиков лишена возможности осуществить свои мечты. Государство, семья и общество должны быть привержены предотвращению того, чтобы они продолжали становиться жертвами насилия и, в частности, вербовки, что является одним из самых ненормальных видов поведения в отношении детей в нашей стране», — заявил омбудсмен Карлос Камарго во время презентации этого доклада.
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