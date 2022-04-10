В тюрьму под псевдонимом Честно говоря, предполагаемый несовершеннолетний вербовщик диссидентов FARC

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Утром в субботу, 9 апреля, Генеральной прокуратуре удалось добиться от гарантийного судьи принятия меры по обеспечению безопасности в тюремном центре против откровенно Гомеса Хара, псевдонима Откровенно говоря, который будет вербовщиком несовершеннолетних диссидентов FARC Хорхе Брисеньо Суареса.

Следственный орган заверил, что представленные в суд доказательственные материалы свидетельствуют о том, что этот человек якобы обещал изучать и работать детей и подростков, чтобы вовлечь их в преступную деятельность. Будут также доказательства его причастности к нападениям и убийствам сотрудников сил безопасности.

Расследование показало, что жертвы этого персонажа были сосредоточены на муниципалитетах в департаменте Мета. Среди преступных действий, которые должны будут совершать несовершеннолетние, можно назвать сбор вымогательства, продажу и оборот наркотиков, а также перевозку оружия и взрывчатых веществ.

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Этот человек якобы связывался с детьми и подростками в Мета и обманом убедил их войти в преступную структуру для осуществления незаконной деятельности, такой как сбор вымогательства, продажа наркотиков, перевозка оружия и другие.

Когда ему удалось заставить несовершеннолетних согласиться пойти в партизанские лагеря, позже, псевдоним откровенно подверг их угрозам и агрессии, чтобы они не сбежали. С другой стороны, у прокуратуры есть доказательства того, что обвиняемый сегодня убил двух молодых людей, которые находились в коммерческом учреждении в Бразилии в Ла-Урибе (Мета) 22 июля 2018 года.

В своем бюллетене 43457 организация сообщила, что перебежчик из Мирного соглашения был одним из лиц, ответственных за террористическое нападение на автомобиль, в ходе которого мобилизовались десять сотрудников сил безопасности. Это событие должно было быть представлено в La Uribe 1 декабря 2018 года. После взрыва заряда два человека в форме получили тяжелые ранения.

В связи с этими событиями прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями предъявил откровенно Гомесу Харе обвинение в таких преступлениях, как убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконная вербовка, концерт с целью совершения преступления при отягчающих обстоятельствах и терроризм. Обвиняемый был захвачен в ходе совместной работы прокуратуры, Национальной армии, Военно-воздушных сил Колумбии и Национальной полиции.

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Со своей стороны, Управление омбудсмена в своем первом докладе за 2022 год, представленном 11 февраля, подчеркнуло, что с марта 2020 года по настоящее время поступили сообщения о 114 случаях принудительной вербовки, использования и использования детей и подростков в военных целях.

Для прокуратуры диссиденты FARC являются преступной группой с наибольшим количеством зарегистрированных случаев. 68,3% мероприятий будут связаны с их структурами. В то время как АНО регистрирует 6,5 процента случаев, 4,7 процента приписываются группам самообороны и 8,4 процента — другим незаконным вооруженным группировкам.

Наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания зарегистрировано в департаментах Какета (33), Каука (18), Антьокия (9), Путумайо (10) и Толима (8). Кроме того, 24 процента жертв принадлежат к этническим группам; 4 процента — выходцы из Африки и 20 процентов — коренные народы. Из всех случаев заболевания 83 процента приходится на сельские районы.

До сих пор в 2022 году было выпущено два ранних предупреждения, связанные с этим риском, в Путумайо и Валье-дель-Каука. «Мы понимаем, что жизнь девочек и мальчиков лишена возможности осуществить свои мечты. Государство, семья и общество должны быть привержены предотвращению того, чтобы они продолжали становиться жертвами насилия и, в частности, вербовки, что является одним из самых ненормальных видов поведения в отношении детей в нашей стране», — заявил омбудсмен Карлос Камарго во время презентации этого доклада.

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