Так поступил Наиро Кинтана на первом этапе Тура по Турции

Заняв четвертое место в общем зачете Тура Каталонии пару недель назад, Наиро Кинтана вернулся к действию в это воскресенье на первом этапе Тура Турции, который проходил на 202 километре между Бодрумом и Кушадасы.

Австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal) одержал победу после впечатляющего определения спринта, победив бельгийца Джаспера Филипсена (Альпесин-Феникс) и соотечественника Кадена Гроувза (команда BikeExchange-Jayco).

Со своей стороны, Наиро, который стартует как один из сильных претендентов на титул в общем зачете, не потерпел неудач в течение дня, поэтому смог финишировать на 14-м месте с тем же временем, что и основной состав. Однако следует отметить, что первые три бегуна, пересекающие финишную черту, получили бонус в десять, шесть и четыре секунды соответственно.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

Другие колумбийские велосипедисты, такие как Джохан Гарсия (Caja Rural) и Дайер Кинтана (Arkéa Samsic), потеряли пять секунд основной группе. Тем не менее, они играют роль командного состава в своих отрядах.

День отдыха состоял из шести гонщиков: Халил Доган (Bike Aid), Бурак Аба (велосипедная команда Spor Toto), Абрахам Стокман (Сарис Руви Зауэрланд), Жюлен Иризар (Страна Басков), Джонатан Кларк (профессиональный велоспорт Wildlife Generation) и Виталий Бутс (команда Sakarya BB Pro). Однако в них попал взвод, которому осталось пройти 34 километра.

Американец Шон Беннетт (China Glory) попробовал финальную атаку с 14 км до конца дня, но на финальном этапе дня охотился.

Второй этап пройдет в этот понедельник с маршрутом протяженностью 156,4 км между городами Сельчук и Алачаты. Главной проблемой дня станет порт третьего класса в четвертом квартале маршрута: «Climb Prime» с 3,8 км при среднем уклоне 5,2%.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

В превью конкурса Наиро сказал, что его макет соответствует подготовке к Тур де Франс: «Я собираюсь открыть для себя Тур по Турции, но также и по этой стране. С другой стороны, я много раз видел гонку по телевидению, особенно на горных этапах. Подъемы хорошие, длинные и идеально подходят под мой профиль».

«Надеюсь, что буду в хорошем состоянии и хорошо восстановился. К сожалению, после Volta a Catalunya я заболел. У меня была температура несколько дней, но сейчас я в порядке. Я надеюсь, что у меня будет хороший уровень в этом Турции-2022, чтобы я мог конкурировать в общем зачете», - сказал он в заявлениях для официальных СМИ команды.

Наконец, велосипедист boyacense пояснил, что намерение состоит в том, чтобы команда также могла сражаться в упаковке: «Коллектив Arkéa-Samsic, участвующий в этом соревновании, также позволит Насеру Буханни разыграть свою карту во время спринтерских этапов. В это время все будут к вашим услугам. Наша цель — добиться успеха для команды с Nacer, но на горных этапах я надеюсь проявить себя».

1. Калеб Юэн (Австралия/Лото Соудал) — 4:38:15 ″

2. Джаспер Филипсен (Бельгия/Альпенсин-Феникс) - mt.

3. Кейден Гроувз (Австралия/Командная велосипедная биржа — Джейко) - m.t.

4. Дэнни ван Поппел (Нидерланды/Бора — Хансгроэ) - mt.

5. Рик Цабель (Германия/Израиль - Премьер Тек) - m.t.

14. Наиро Кинтана (Колумбия/Аркеа Самсик) - mt.

45. Джохан Гарсия (Колумбия/Каха Рурал — Страхование) — 0:05 ″

54. Дайер Кинтана (Колумбия/Аркеа Самсик) — 0:05 ″

1. Калеб Юэн (Австралия/Лото Соудал) — 4:38:05 ″

2. Джаспер Филипсен (Бельгия/Альпецин-Феникс) — 0:04 ″

3. Кейден Гроувз (Австралия/Командный велообмен — Джейко) — 0:06 ″

4. Дэнни ван Поппел (Нидерланды/Бора — Хансгроэ) — 0:10 ″

5. Рик Цабель (Германия/Израиль — Премьер Тек) — 0:10 ″

14. Наиро Кинтана (Колумбия/Аркеа Самсик) — 0:10 ″

45. Джохан Гарсия (Колумбия/Каха Рурал — Страхование) — 0:15 ″

54. Дайер Кинтана (Колумбия/Аркеа Самсик) — 0:10 ″

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