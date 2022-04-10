Они обвиняют Марио Дельгадо в совершении избирательного преступления, приглашая людей голосовать в фургоне

Марио Дельгадо, лидер Морены, предложил привлечь в комби людей, которые хотели проголосовать на консультациях по отзыву мандата, событие, которое он разместил в социальных сетях фотографии, на которых его можно увидеть за рулем транспортного средства, в котором путешествовали избиратели.

Эта акция подверглась критике со стороны различных оппонентов, а также Эдмундо Якобо Молина, исполнительного секретаря Национального института выборов (INE), который указал, что это событие может быть классифицировано как избирательное преступление.

Следует отметить, что, по данным Избирательной прокуратуры, некоторые из действий, в которых партийные должностные лица могут совершить избирательное преступление, включают:

- оказывать давление или побуждать избирателей голосовать или воздерживаться от голосования за кандидата, политическую партию или коалицию в день выборов или в один из трех дней, предшествующих выборам;

-Проведение или распространение предвыборной пропаганды в день выборов;

-Кража, уничтожение, изменение или неправомерное использование избирательных документов или материалов;

- воспрепятствовать нормальному проведению голосования или последующим действиям без уважительной причины или с этой целью прибегать к насилию в отношении должностных лиц избирательных органов;

-На этапе подготовки к выборам или в день выборов запрашивать голоса для оплаты, обещания денег, вознаграждения или любых других соображений;

-Скрыть, изменить или опровергнуть информацию, требуемую компетентным избирательным органом

-Используйте счета-фактуры или документы, подтверждающие расходы политической партии или кандидата, изменяя реальную стоимость предоставляемых товаров или услуг.

@mario_delgado

В соответствии с этими аргументами некоторые пользователи сетей обвинили Марио Дельгадо в том, что он «возил» людей на консультации, организованные президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Следует отметить, что НСИ определяет эту консультацию как «инструмент участия, запрашиваемый гражданами для определения скорейшего завершения деятельности лица, занимающего пост президента Республики».

Сегодня утром, отдав свой голос в мэрии Истакалько, Марио Дельгадо раскритиковал INE, назвав тело «обманщиком».

Это сделано в ответ на заявление Лоренцо Кордова, президента INE, который заявил в воскресенье, 10 апреля, что «несмотря на интенсивную клеветническую кампанию против властей, мексиканское общество снова присвоило это беспрецедентное проявление участия граждан», и добавил, что люди доверяют «своим избирательным органам».

@mario_delgado

Он также призвал политических деятелей уважать участие граждан, а также действия сотрудников избирательных участков, независимо от того, выступают они за или против учений. Кроме того, он просил избирателей сообщать и документировать любые избирательные правонарушения, которые происходят в течение дня.

«Уважайте законы (...) Гражданам документировать любые избирательные преступления и сообщать о них. В информационную эпоху мошенников и читеров всегда можно обнаружить»

По этой причине Дельгадо сообщил прессе, что НИС разместил только одну из трех коробок, что затрудняет голосование граждан, и утверждает, что это показывает, «кто такие мошенники».

«Люди организовались, чтобы иметь возможность голосовать, именно из-за этой трудности, что есть только один из каждых трех ящиков, но люди там», - добавил он, что «Мексика никогда не зависела от избирательных органов» и прокомментировал, что будет поддерживать людей, которые хотели пойти и проголосовать с тех пор в некоторых секторах избирательные участки находились далеко от места жительства избирателей.

В то же время Марио Дельгадо отрицал, что были кареты: «Теперь выясняется, что организованные люди унесены», - ответил он.

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