Традиционные символы на тканях, которые носила Франсия Маркес

Франсия Маркес повлияла на президентскую кампанию цветом. Не только их кожа, которая привлекла внимание афроколумбийских общин, но и из-за их стиля одежды, который отличался ношением одежды и тканей с долгой и значительной историей.

Этот аспект дополняет предложенную ею дискуссию о том, чтобы достойно, по определению лидера, расистских народов и борьбе с пережитками колонизации и рабства, с тем чтобы искоренить расизм в Колумбии. По этой причине, согласно анализу журнала Cambio, их одежда является частью традиции колонизированного населения.

По словам дизайнера Эстебана Синистерры Пас, создателя Esteban Africa, который консультирует Маркес по поводу своего гардероба, кандидату в вице-президенты в основном нравится ткань кенте, которая сконструирована из тканей различных цветов, каждая из которых имеет особое значение.

Согласно цитируемому журналу, этот тип ткани происходит из империи Асанте в 18 веке, расположенной на побережье Коста-Дорада в Западной Африке. С самого начала это была ткань, связанная с властью, а после революций и деколонизации она была принята в официальную одежду правителей.

В одежде кандидата в вице-президенты от Исторического пакта они также подчеркнули красочные текстильные отпечатки и разнообразные фигуры, которые также происходят от колониальных народов Юго-Восточной Азии, называемых Батик, согласно Камбио.

Традиционный тип ткани в Индонезии, который распространился в Африке благодаря голландским компаниям, которые удерживали колониальную власть на этой территории, а также распространили ее на остальной мир, даже с созданием нынешнего основного производителя.

Этот ручной метод окрашивания индонезийской ткани был с 2009 года нематериальным культурным наследием человечества, его происхождением, хотя он был принят во многих культурах. По традиции, они сопровождают жизнь людей, с рождения с символами удачи, а на момент смерти они завернуты в саван.

Ремесленники рисуют воском фигуры, которые можно использовать в качестве культурных символов, европейских цветов, китайских фениксов или элементов индийской, персидской или японской культур; он устойчив к красителям, а затем удаляется горячей водой, чтобы можно было напечатать другой цвет, пока не будут достигнуты желаемые цифры.

Это тип ткани, который носит Франсия Маркес с целью общения с помощью одежды, придания значения традициям и тщательного выбора цветов в соответствии с целью, как сказал ее дизайнер Пас радиостанции W. «Цвета играют фундаментальную роль. Например, когда мы хотим применить силу и передать ее, красный — идеальный вариант»

Например, желтый, который был одним из наиболее часто встречающихся, носили, когда он хочет вселить надежду, являясь одним из цветов, которые нравятся кандидату больше всего, в то время как красный больше всего связан с силой, которую он хочет создать в презентации или речи.

По этой причине стиль одежды Франсии Маркес выделяется как часть репрезентативного предложения, в основном для групп населения, традиционно исключенных или игнорируемых, таких как чернокожие меньшинства, коренные народы и их культуры.

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