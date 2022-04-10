AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 10 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Традиционные символы на тканях, которые носила Франсия Маркес

Кандидат тщательно выбирает свои одежды, чтобы общаться за пределами ее слов, из них история традиций с юго-востока мира

Newsroom Infobae

10 апрель 2022

Франсия Маркес повлияла на президентскую кампанию цветом. Не только их кожа, которая привлекла внимание афроколумбийских общин, но и из-за их стиля одежды, который отличался ношением одежды и тканей с долгой и значительной историей.

Этот аспект дополняет предложенную ею дискуссию о том, чтобы достойно, по определению лидера, расистских народов и борьбе с пережитками колонизации и рабства, с тем чтобы искоренить расизм в Колумбии. По этой причине, согласно анализу журнала Cambio, их одежда является частью традиции колонизированного населения.

По словам дизайнера Эстебана Синистерры Пас, создателя Esteban Africa, который консультирует Маркес по поводу своего гардероба, кандидату в вице-президенты в основном нравится ткань кенте, которая сконструирована из тканей различных цветов, каждая из которых имеет особое значение.

Согласно цитируемому журналу, этот тип ткани происходит из империи Асанте в 18 веке, расположенной на побережье Коста-Дорада в Западной Африке. С самого начала это была ткань, связанная с властью, а после революций и деколонизации она была принята в официальную одежду правителей.

В одежде кандидата в вице-президенты от Исторического пакта они также подчеркнули красочные текстильные отпечатки и разнообразные фигуры, которые также происходят от колониальных народов Юго-Восточной Азии, называемых Батик, согласно Камбио.

Традиционный тип ткани в Индонезии, который распространился в Африке благодаря голландским компаниям, которые удерживали колониальную власть на этой территории, а также распространили ее на остальной мир, даже с созданием нынешнего основного производителя.

Этот ручной метод окрашивания индонезийской ткани был с 2009 года нематериальным культурным наследием человечества, его происхождением, хотя он был принят во многих культурах. По традиции, они сопровождают жизнь людей, с рождения с символами удачи, а на момент смерти они завернуты в саван.

Ремесленники рисуют воском фигуры, которые можно использовать в качестве культурных символов, европейских цветов, китайских фениксов или элементов индийской, персидской или японской культур; он устойчив к красителям, а затем удаляется горячей водой, чтобы можно было напечатать другой цвет, пока не будут достигнуты желаемые цифры.

Это тип ткани, который носит Франсия Маркес с целью общения с помощью одежды, придания значения традициям и тщательного выбора цветов в соответствии с целью, как сказал ее дизайнер Пас радиостанции W. «Цвета играют фундаментальную роль. Например, когда мы хотим применить силу и передать ее, красный — идеальный вариант»

Например, желтый, который был одним из наиболее часто встречающихся, носили, когда он хочет вселить надежду, являясь одним из цветов, которые нравятся кандидату больше всего, в то время как красный больше всего связан с силой, которую он хочет создать в презентации или речи.

По этой причине стиль одежды Франсии Маркес выделяется как часть репрезентативного предложения, в основном для групп населения, традиционно исключенных или игнорируемых, таких как чернокожие меньшинства, коренные народы и их культуры.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Франсия Маркес: надежда, проблемы и вызовы
Чива, упавшая в овраг в Сальгаре, Антьокия, оставляет одного погибшего и 25 раненых

новости без цензуры