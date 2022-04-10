Первый коммерческий испытательный полет успешно приземлился в Бояке

В эту субботу, 9 апреля, колумбийская авиация достигла рубежа: получив тестовую посадку коммерческого самолета в аэропорту муниципалитета Пайпа (Бояка), коммерческие рейсы практически возможны во всех департаментах страны.

Это ATR-42, модель самолета, производимого во Франции с 1980-х годов, вместимостью около 42 пассажиров. В Колумбии этот тип самолета эксплуатируется ВВС, государственной авиакомпанией Satena и бюджетной компанией EasyFly. Самолет, который приземлился в Пайпе, принадлежит последней компании.

Самолет приземлился после десяти часов утра в субботу на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Хуана Хосе Рондона. Об этом сообщил мэр Пайпы Фабио Медрано через свой аккаунт в Facebook.

По словам мэра Медрано, муниципалитет уже два года работает над привлечением ресурсов для расширения взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было добраться до самолетов вместимостью до 70 пассажиров. До сих пор на трассу Хуана Хосе Рондона прибывали только чартерные рейсы. Кроме того, необходимо было собирать информацию с местности, чтобы установить воздушный рельеф и обеспечить комфортную и безопасную посадку.

Президент Пайпы до сих пор не осмеливается гарантировать, что коммерческие рейсы будут немедленно доставлены в муниципалитет Бояка, поскольку корректировки еще не внесены. Например, по-прежнему существует необходимость в приобретении штатной пожарной машины и проведении локального ремонта внутри аэропорта.

После этого успешного испытания самолеты с пассажирами смогут путешествовать в ближайшие недели.

В департаменте Бояка есть несколько взлетно-посадочных полос. Фактически, аэропорт имени Густаво Рохаса Пинилья в Тунхе, его столице, был одним из первых воздушных терминалов, открытых в Колумбии: генерал, давший ему название, приказал построить его в 1953 году, и он открылся в 1955 году.

Однако аэропорт Тунья просуществовал 40 лет без работы из-за безразличия местных лидеров и внешнего коммерческого давления; возможно, тех же, которые способствовали обрушению железнодорожных путей.

По словам Алехандро Мехии, директора по инвестициям и торговле Министерства развития бизнеса Алехандро Мехия, «размер взлетно-посадочной полосы, длина которой в настоящее время составляет 1000 метров, придется утроить. Идея состоит в том, чтобы достичь более 3500 метров из-за высоты города».

Аэропорт Альберто Льерас Камарго в Согамосо в настоящее время функционирует и принимает чартерные и грузовые рейсы, хотя в 80-х годах он принимал коммерческие рейсы от вымерших Aces из аэропорта Эль-Дорадо. «Есть также трассы в Музо, Эль-Эспино, Кипаме и Пуэрто-Бояке, всего в департаменте семь», - пояснил чиновник.

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