Европейский союз рассмотрит вопрос о санкциях в отношении российской нефти и газа в понедельник

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

Министры иностранных дел Европейского союза обсудят в понедельник ответ на российское вторжение в Украину и активизацию боевых действий на востоке страны, при этом дебаты сосредоточатся на возможных санкциях против российского газа и нефти.

«Такие варианты, как применение тарифов на энергию или оплата поставок через трастовый пролет над Советом по иностранным делам в Люксембурге, хотя и без закрытых предложений на столе, учитывая, что двадцать семь все еще далеки от консенсуса, необходимого для введения этих ограничений», - подчеркнул один из высокопоставленных должностное лицо ТХУ.

Однако после того, как «двадцать семь» одобрили первые санкции в отношении российского энергетического сектора, а также эмбарго на уголь в пятой партии, принятое в пятницу, следующим шагом давления на Владимира Путина станет газ и нефть, ключевой источник доходов для Москвы.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, который считает эту меру неизбежной и уже заявил, что министры обсудят ее уже в этот понедельник. «Рано или поздно я надеюсь, что рано, это произойдет», - сказал он.

Европейские источники указывают, что слова Боррелла являются примером лидерства и он движется в рамках своего кабинета, чтобы возглавить действия государств-членов, но реальность такова, что ЕС рискует нарушить единство, которое он поддерживал до сих пор в своем ответе на российскую агрессию.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

Среди неохотно настроенных стран Германия и Австрия, которые отказались немедленно прекратить поставки, и Венгрия, которая угрожает наложить вето на любое энергетическое эмбарго, заявляя о своих национальных интересах.

Однако в Брюсселе помнят, что масштабы санкций против России беспрецедентны и европейский консенсус строился на лету. «Консенсус был достигнут благодаря этому и обучению. Мы не думали, что окажемся на этом этапе несколько недель назад», - утверждают дипломатические источники, которые заключают, что предстоящие санкции во многом будут зависеть от изображений, поступающих из Украины.

Одним из примеров этого является то, что был известен пятый пакет санкций, включавший в последнюю минуту угольное эмбарго по предложению Европейской комиссии после резни мирных жителей на окраине Киева, в таких городах, как Буча.

Поэтому необходимо сочетать реакцию против российской агрессии с интересами государств-членов, причем некоторые из них имеют 100-процентную энергетическую зависимость, как напомнил высокопоставленный чиновник ЕС, который подчеркивает, что любые меры, принимаемые блоком, должны ударить по России больше, чем по самим европейским партнерам.

Помимо дебатов о санкциях, встреча в понедельник послужит стимулом для ЕС процесса привлечения к ответственности за войну в Украине и привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности за свои действия. С этой целью министры проведут неофициальный завтрак с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и будут обеспокоены расследованием, начатым этим учреждением.

(С информацией от Europa Press)

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